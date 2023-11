Unternehmen Umfrage des Verbands der Automobilindustrie

Autoindustrie: Zulieferer planen Investitionsverlagerung

Attraktivitätsverlust am Wirtschaftsstandort Deutschland? Immer mehr Zulieferer in der Autobranche planen Investitionsverlagerungen ins Ausland. Der VDA sieht die Politik in Zugzwang.