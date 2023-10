Meta führt Gebühr für werbefreie Nutzung von Facebook und Instagram ein

Der US-Konzern Meta führt eine Gebühr für die werbefreie Nutzung der Netzwerke Facebook und Instagram ein. Meta kündigte am Montag in einer Erklärung eine „neue Abo-Option“ an. Ab November müssen Nutzer demnach mindestens 9,99 Euro pro Monat zahlen, wenn sie keine Werbung mehr bei Facebook und Instagram sehen wollen. Wer personalisierte Anzeigen akzeptiert, kann die Netzwerke weiter gratis nutzen.

Der Mindestpreis von 9,99 Euro monatlich gilt für Nutzer, die das Abo über einen Internetbrowser abschließen. Wer es per Handy über die Betriebssysteme iOS von Apple und Android von Google erwirbt, zahlt 12,99 Euro monatlich. Diese Preise gelten laut Meta für Nutzer in Deutschland und den 26 weiteren EU-Ländern sowie in der Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein.

In den ersten vier Monaten decken die Abo-Kosten alle verknüpften Accounts eines Nutzers ab. Ab dem 1. März 2024 werden für jedes Zusatz-Konto dann sechs Euro monatlich beim Kauf im Browser fällig und acht Euro bei iOS und Android.

Meta begründet die Gebühr mit neuen Anforderungen des europäischen Rechts zum Datenschutz und zu gezielter Onlinewerbung. Damit ist unter anderem das Gesetz über digitale Märkte (Digital Markets Act) gemeint. Die EU will damit für alle Online-Akteure gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen. (afp/dl)