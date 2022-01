MV Werften melden Insolvenz an

Die MV Werften mit Standorten in Wismar, Rostock und Stralsund haben angekündigt, noch im Tagesverlauf Insolvenz anzumelden. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Der Betrieb auf der Werft in Wismar laufe vorerst weiter. Das Unternehmen gehört zur Genting-Gruppe in Hongkong und beschäftigt derzeit nach eigenen Angaben knapp 2.000 Mitarbeiter.

Auf der Werft in Wismar ist nach Angaben des Sprechers das weltgrößte Kreuzfahrtschiff „Global One“ zu 80 Prozent fertiggestellt. Das Unternehmen braucht demnach allerdings finanzielle Hilfen, um den Bau fertigstellen zu können.

Zuletzt wurde ein Betrag von 600 Millionen Euro genannt, der dafür notwendig sei. Die Insolvenz-Anmeldung ist die Reaktion auf langwierige Gespräche mit dem Bund und dem Land, in denen man bisher „offensichtlich nicht zueinander gefunden hat“, sagte der Unternehmenssprecher.

Am vergangenen Freitag hatte das Unternehmen die fällige Zahlung der Dezember-Löhne verschoben. Am Wochenende hatten Vertreter des Unternehmens und der Politik weiter verhandelt. Am heutigen Nachmittag will sich der Finanzausschuss des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern mit dem Thema befassen.

Hilfszahlungen: MV Werften appellieren an Bundespolitik

In den festgefahrenen Verhandlungen über die Zukunft der MV Werften sieht der Eigentümer des Werftenverbundes den Bund am Zug. Der Präsident von Genting Hongkong, Colin Au, und der Geschäftsführer der Werften-Gruppe, Carsten Haake, äußerten am Sonntag Unverständnis gegenüber dem Vorgehen der Bundesregierung.

Au appellierte an die verantwortlichen Politiker, ihre ablehnende Haltung zu überdenken: „Es geht um Tausende Familien.“ Zusätzlich sei eine ganze Branche samt Zulieferer in In- und Ausland bedroht. „Die Werften jetzt fallen zu lassen, wäre der größte ökonomische Fehler, den die Bundesregierung machen könnte“, betonte Au.

Die Bundesregierung ringt seit Tagen mit dem asiatischen Eigentümer um die Rettung der angeschlagenen MV Werften. Der Bund ist dem Vernehmen nach zu weiteren Hilfen bereit, wollte bisher aber nicht von seiner Forderung nach einem Eigenbeitrag des Eigentümers abrücken. Es fehle ein klares Bekenntnis der Eigentümer zu ihrer Werft, hieß es zuletzt in Berlin.

Die Bundesregierung hatte schon vor Weihnachten einen Vorschlag zur Rettung der angeschlagenen Werften in Mecklenburg-Vorpommern und Bremerhaven vorgelegt. Konkret sollte das riesige Kreuzfahrtschiff „Global Class 1“ mit rund 600 Millionen Euro aus dem staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds fertig gebaut werden.

Im Gegenzug verlangte das Wirtschaftsministerium nach dpa-Informationen einen Eigenbeitrag des Eigentümers von 60 Millionen Euro. Als Sicherheit für die Finanzspritze des Bundes sollte das Schiff verwendet werden. Auch die Landesregierung ist zu einer Finanzspritze bereit. (afp/dpa/dl)