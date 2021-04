Neukunden-Boom bei Netflix lässt nach

Der Hauptsitz von Netflix in Los Gatos, Kalifornien. Foto: Netflix über Getty Images

Nach dem durch die Corona-Krise bedingten Boom im ersten Halbjahr 2020 ist die Zahl der Neukunden beim Streamingdienst Netflix zuletzt nicht mehr so stark gewachsen. Im ersten Quartal 2021 zählte Netflix weltweit 208 Millionen zahlende Kunden – das waren 14 Prozent mehr als im Vorjahresquartal, aber zwei Millionen weniger als von Netflix selbst anvisiert. Der Aktienkurs des Unternehmens fiel daher im elektronischen Handel um mehr als zehn Prozent.

„Wir glauben, dass das Neukunden-Wachstum sich wegen des Covid-19-Booms 2020 und wegen eines etwas geringeren Angebots aufgrund von Covid-19-Produktionsverzögerungen abgeschwächt hat“, erklärte Netflix am Dienstag. Im laufenden zweiten Quartal kamen bislang eine Million neue Abonnenten hinzu – im Vergleichszeitraum 2020 mitten in der ersten Corona-Welle waren es zehn Millionen Neukunden.

„Wir hatten diese zehn Jahre, in denen wir wie am Schnürchen gewachsen sind“, sagte Netflix-Chef Reed Hastings. „Zur Zeit ist es eben ein bisschen holprig.“

Zuletzt stand das US-Medienunternehmen wegen seiner Ausstrahlung des Filmes „Cuties“ unter heftiger Kritik. In dem Film werden Kinder stark sexualisiert dargestellt und Pädophilie normalisiert. Dies hatte weltweit zu einem enormen medialen Aufschrei geführt. In den sozialen Medien formierte sich nicht nur eine Bewegung gegen den Film, sondern gleich gegen die ganze Plattform. User riefen in ihren Kanälen unter dem Hashtag #CancelNetflix zum Netflix-Boycott auf. Zahlreiche Nutzer bestätigten, ihr Abo beendet zu haben. (afp/aa)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!