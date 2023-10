Osmium und seine Anwendungsfelder

Osmium, das seltenste nicht-radioaktive Element, ist der Aufsteiger unter den Edelmetallen. Als Nebenprodukt der Platinproduktion weist es einzigartige Eigenschaften auf, die seine Verwendung in verschiedenen Bereichen besonders wertvoll macht. In diesem Artikel werden die vielfältigen Anwendungsbereiche von Osmium und seine Bedeutung für die Industrie vorgestellt.

Alternative zu Diamant-Teppichen in der Schmuckindustrie

Für die Schmuckindustrie interessant ist die Oberflächenstruktur von Osmium. Sie reflektiert das einfallende Licht so, dass der als Osmiumsparkle bezeichnete Effekt noch aus einer Entfernung von 30 Metern sichtbar ist.

Ein weiterer Aspekt, der Osmium für die Schmuckherstellung attraktiv macht, ist seine hervorragende Schneidbarkeit. Diese Eigenschaft ermöglicht es, das Metall als Alternative zu den bisher häufig verwendeten Diamantteppichen zu verwenden, beispielsweise als Einlage in Ringen oder als Hintergrund von Zifferblättern. Selbst filigranste Formen lassen sich problemlos schneiden, was Osmium zu einer wertvollen Option für vielfältige Anwendungen in der Schmuckindustrie macht.

Bedenkt man, dass jährlich nur etwa eine Tonne des Edelmetalls auf den Markt kommt und die weltweiten Reserven auf lediglich 22 Tonnen geschätzt werden, wird das immense Potenzial von Osmium-Schmuck als Wertanlage deutlich. Derzeit kostet ein Gramm des extrem seltenen und zu 99,9995 Prozent reinen Edelmetalls 1.276,24 Euro (Stand: 02.10.2023).

Die traditionellen Schmuckmaterialien Gold, Silber, Platin und Palladium, deren Werte von verschiedenen globalen Faktoren beeinflusst werden, sind seit langem an den Weltbörsen vertreten. Insbesondere Gold fungiert als Krisenwährung.

Im Jahr 2021 wurden ca. 3.000 Tonnen Gold vor allem in China, Australien und Russland und ca. 24.000 Tonnen Silber vor allem in Mexiko, Peru und China gefördert. Platin, das vor allem in Südafrika, Russland und Simbabwe gefördert wird, kommt mit rund 200 Tonnen pro Jahr auf den Markt.

Einsatz im Bereich der Technologieanwendungen

Ein Metall wie Osmium mit derart spezifischen Eigenschaften bietet nicht nur der Schmuckindustrie und dem Investmentsektor einzigartige Möglichkeiten. Mit seiner hohen Dichte von 22,6 g/cm³, einem herausragenden Elastizitätsmodul bei Kompression von 462 GPa und seiner weitgehenden Fälschungssicherheit weckt es auch das Interesse der Industrie. Osmium findet in verschiedenen Technologiebereichen Anwendung, wobei insbesondere der hohe Elastizitätsmodul bei der Herstellung von Düsen und anderen Komponenten für Raketentriebwerke von unschätzbarem Wert ist.

Eine herausragende Eigenschaft von Osmium ist seine Leitfähigkeit, die es als Supraleiter interessant macht. Dies eröffnet vornehmlich in der Quantenphysik Potenziale, da das Edelmetall für Übertragungen mit minimalen Verlusten eingesetzt werden kann.

Osmium wird auch in der Medizintechnik eingesetzt. Hier wird es häufig in einer Legierung aus 90 % Platin und 10 % Osmium für medizinische Implantate und künstliche Herzklappen verwendet und ist auch Bestandteil von Herzschrittmachern. Das aus Osmiumpulver oder -schwamm gewonnene Tetroxid ermöglicht zudem die Erkennung von Fingerabdrücken und das Anfärben von Fettgewebe für mikroskopische Präparate.

Osmium kann auch zur Herstellung extrem harter Legierungen verwendet werden. Diese finden Anwendung in Füllfederhalterspitzen, Instrumentenstiften, Nadeln oder elektrischen Kontakten. Das Osmium-Institute stellt Privatpersonen und Unternehmen Experten zur Verfügung, die die Echtheit von Osmium bestätigen und den Osmium-Identifikationscode überprüfen.

Fazit: Osmium ist ein begehrter Industriewerkstoff

Aufgrund seiner Seltenheit und seines Wertes eignet sich Osmium nicht für die Herstellung von Massenprodukten. Der Einsatz in solchen Produkten würde die Kosten so weit in die Höhe treiben, dass sie für die breite Masse unerschwinglich würden. Die Seltenheit und die spezialisierten Anwendungen von Osmium unterstreichen seinen Wert und seine Begehrtheit in verschiedenen Industriezweigen.