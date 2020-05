Die ‚Größe eines Lieferwagens‘: Chinesische Rakete fiel unkontrolliert auf die Erde zurück

Eine chinesische Rakete ist nach einwöchiger Erdumrundung wieder in die Erdatmosphäre eingetreten – allerdings unkontrolliert. Dies war nicht der erste Absturz. Experten zufolge ist es auch nicht der letzte: „Wir werden dieses Spiel bald wieder spielen“.

Der Körper einer Rakete trat am 11. Mai wieder in die Erdatmosphäre ein. Die Rakete wurde Anfang Mai gestartet. Damit war sie seit Jahrzehnten das größte unkontrollierte Objekt, das aus der Umlaufbahn gefallen ist.

Die Überreste der Rakete, die den Wiedereintritt überstanden haben, hatten nach Angaben des US-Militärs etwa die „Größe eines großen Lieferwagens oder eines kleinen Busses“. Das US-Militär beobachtete die Flugbahn des fallenden Objekts vor der Westküste Afrikas.

Fast einwöchige Erdumrundung

Chinas Rakete, die „Long March (Langer Marsch) 5B“, wurde am 5. Mai vom Wenchang-Startzentrum in der südlichen Inselprovinz Hainan gestartet. Die Provinz erstreckt sich bis ins Südchinesische Meer. Die Rakete war mit einem Prototypen der chinesischen Mannschaftskapsel der nächsten Generation ausgestattet.

Nach einer fast einwöchigen Erdumrundung sei die Kernstufe der großen Rakete am Montag wieder in die Atmosphäre eingetreten und im Atlantischen Ozean gelandet, erklärte der Sprecher des Raumfahrtkommandos der US-Raumfahrtkräfte (Combined Force Space Component Command).

„Das Combined Force Space Component Command (CFSCC) bestätigte über die 18. Weltraumkontrollstaffel (18 SPCS), dass der chinesische CZ-5B R/B (Satellitenkatalog Nr. 45601) am 11. Mai um ungefähr 08:33 Uhr (UTC−7) über dem Atlantischen Ozean wieder in die Erdatmosphäre eingetreten ist“, sagte Major Cody Chiles gegenüber der Epoch Times.

„Das Objekt war ungefähr 20 Quadratmeter groß (die Größe eines großen Lieferwagens oder eines kleinen Busses). Das Raumfahrtkommando verwendete Sensoren des Weltraumüberwachungsnetzes und ihr Orbitanalysesystem, um den Wiedereintritt des chinesischen Raketenkörpers zu bestätigen“, fügte er hinzu.

Das größte Objekt seit 1982

Laut Dr. Jonathan McDowell, einem Satellitenexperten vom Harvard-Smithsonian’s Center for Astrophysics, war diese Rakete das größte Objekt, das seit dem Start der 39 Tonnen schweren Saljut-7 der Sowjetunion am 19. April 1982 und ihrer Rückkehr im Februar 1991 unkontrolliert wieder in das Land zurückkehrte.

#18SPCS has confirmed the reentry of the CZ-5B R/B (#45601, 2020-027C) at 08:33 PDT on 11 May, over the Atlantic Ocean. The #CZ5B launched China’s test crew capsule on 5 May 2020. #spaceflightsafety — 18 SPCS (@18SPCS) May 11, 2020

And the TIP message is out, showing reentry at 1534 UTC at location 20W 20N, just before the ground track passed over Nouakchott. pic.twitter.com/wcQ7BmJblk — Jonathan McDowell (@planet4589) May 11, 2020

Dr. McDowell zufolge treten tote Satelliten und alte Raketenstufen regelmäßig wieder in die Atmosphäre ein, aber der Wiedereintritt von Objekten mit Massen von mehr als einigen Tonnen ist selten.

Dr. Combs, Assistenzprofessor für Aerodynamik im Maschinenbau an der University of Texas in San Antonio, bemerkte, dass der Körper zwar bei dieser Gelegenheit sicher gelandet zu sein schien, aber es sei äußerst schwierig, Fahrzeuge zu konstruieren, welche den Wiedereintritt sicher überstehen. Es ist „sehr wahrscheinlich, dass Teile der Rakete den Wiedereintritt überstehen und irgendwo landen“.

„Wir werden dieses Spiel bald wieder spielen“

„Obwohl wir hier buchstäblich einer Kugel ausgewichen sind, entschuldigt dies nicht die rücksichtslosen Entscheidungen, welche zu dieser Gefahr geführt haben“, schrieb Dr. Comb auf Twitter. „Leider ist dies erst die erste von mehreren Missionen der Rakete Long March 5B, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass Änderungen vorgenommen werden. Wir werden dieses Spiel also bald wieder spielen“, so der Assistenzprofessor.

Dies ist auch nicht das erste Mal, dass chinesische Weltraumobjekte unkontrolliert auf die Erde stürzen. Im Jahr 2011 ist der etwa 8.000 Kilogramm schwere Prototyp der chinesischen Raumstation Tiangong-1 mit einer Geschwindigkeit von etwa 27.000 Kilometer pro Stunde auf Abwege geraten.

Tiangong-1, was auf Deutsch „Himmelspalast“ bedeutet, wurde im September gestartet, bevor es im April 2018 zerbrach, in der Atmosphäre abbrannte. Die beim Aufprall entstandenen Trümmer rasten unkontrolliert auf die Erde.

Der Originalartikel erschien in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von sza)

Originalfassung: Chinese Rocket ‘Size of a Large Van’ Falls Uncontrollably Back to Earth