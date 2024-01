Sesamöl könnte ein Mittel zur Vorbeugung von Osteoporose bei Frauen in den Wechseljahren sein

Sesamöl könnte ein wichtiges Nahrungsergänzungsmittel für Frauen nach den Wechseljahren sein. Ein Tierversuch, dessen Ergebnisse am 3. Januar in der Fachzeitschrift „Scientific Reports“ veröffentlicht wurden, deutet darauf hin, dass Sesamölpräparate den Östrogenspiegel so stark beeinflussen, dass sie möglicherweise Osteoporose bei Frauen nach der Menopause verhindern können.

Wissenschaftler nutzten für ihre Experimente zwölf Wochen alte Sprague-Dawley-Ratten. Sie teilten diese in vier Gruppen. Bei drei Gruppen hatten sie die Eierstöcke operativ entfernt. Die vierte Gruppe hatten sie einer Scheinoperation unterzogen. Von den operierten Ratten wurden zwei Gruppen für vier Monate oral mit Sesamöl versorgt. Eine erhielt täglich 0,25 Milliliter Sesamöl pro Kilogramm Körpergewicht, die andere 0,5 Milliliter pro Kilogramm. Die Ratten der dritten und der scheinoperierten Gruppe bekamen kein Sesamöl.

Das Forscherteam stellte fest, dass Sesamöl die Serum-Östradiol- und Aromatasewerte der supplementierten Ratten aufrechterhielt. Östradiol, eine Form von Östrogen, spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Knochengesundheit; sein Spiegel sinkt in der Regel nach der Menopause. Die Aufrechterhaltung des Aromatasespiegels, eines Östrogenrezeptors, könnte eine Möglichkeit sein, den Östrogenspiegel bei Frauen in den Wechseljahren hoch genug zu halten.

Die Ratten, die Sesamöl erhielten, wiesen auch eine höhere Knochenmineraldichte, mehr Serum-Osteocalcin und eine größere Fläche der Trabekel auf – alles Marker für die Knochenbildung. Darüber hinaus hatten sie auch erhöhte Werte des C-terminalen Prokollagen-I-Propeptids (PICP) und niedrigere N-Telopeptid(NTx)-Spiegel. PICP und NTx sind miteinander verbunden: PICP ist ein Marker für die Kollagensynthese, während NTx ein Marker für den Knochenabbau ist. Die Marker deuten also darauf hin, dass das Sesamöl die Knochenbildung fördert und den Knochenschwund verringert.

Wie fördert Sesamöl die Östrogenbildung?

Das Forschungsteam glaubt, dass Sesamöl den Östrogenspiegel erhöhen kann, weil es reich an phytoöstrogenen Verbindungen ist. Phytoöstrogene ähneln strukturell dem Östrogen und sind dafür bekannt, dass sie die Wirkung des Hormons im Körper nachahmen, indem sie sich an die Östrogenrezeptoren in den Zellen binden. Wissenschaftler fanden bereits 2019 heraus, dass Phytoöstrogene viele der mit den Wechseljahren verbundenen Symptome, die auf einen Östrogenmangel zurückzuführen sind, verringern können. Ein bekanntes Phytoöstrogen sind Isoflavone, die in Hülsenfrüchten, Rot- und Weißklee und Bohnen vorkommen. Unter den Hülsenfrüchten weisen Sojabohnen den höchsten Gehalt an Isoflavonen auf.

Den Forschern zufolge könnten Phytoöstrogene eine gute Alternative zur Hormonersatztherapie sein, da sie weniger Nebenwirkungen haben.

Warum Östrogenschübe in den Wechseljahren wichtig sind

Östrogen ist ein Sexualhormon, das für die Aufrechterhaltung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit benötigt wird. Der Östrogenspiegel schwankt im Laufe des Lebens einer Frau, insbesondere während ihres Menstruationszyklus. Östrogen spielt zusammen mit Progesteron eine wichtige Rolle im Menstruations- und Reproduktionszyklus. Die Entwicklung der sekundären Geschlechtsmerkmale bei Frauen sowie Menstruation, Schwangerschaft und Menopause könnten ohne Östrogen nicht stattfinden.

Während der Menopause sinkt der Östrogenspiegel im Körper, wodurch der Menstruationszyklus der Frau beeinträchtigt wird.

Der sinkende Östrogenspiegel kann unzählige Auswirkungen auf den Körper einer Frau haben, von Veränderungen des Stoffwechsels, die zu Gewichtszunahme führen, bis hin zu Veränderungen des Cholesterinspiegels. Manche Frauen leiden während des Übergangs in die Wechseljahre unter Hitzewallungen und Schlafproblemen. Da Östrogen die Kalziumverwertung im Körper steuert, führen diese hormonellen Veränderungen außerdem häufig zu einer verminderten Knochendichte, was bei Frauen ein erhöhtes Risiko für Knochenbrüche bedeutet.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Sesame Oil Could Help Prevent Osteoporosis in Menopausal Women“ (deutsche Bearbeitung jw).