Studie: Gesang und Musik werden weltweit gleich interpretiert

Wenn ein Löwe brüllt oder ein Adler kreischt, klingt das für menschliche Zuhörer feindlich. Auch für menschliche Lieder gibt es offenbar charakteristische Merkmale, die weltweit universell verständlich sind.

Einige grundlegende Aspekte der Interpretation von Musik scheinen universell zu sein und auf weltweit geteilten Wahrnehmungsprinzipien zu beruhen, wie eine Studie zeigt. Demnach ist Gesang „eine menschliche Universalität, die sich durch eine große Variabilität innerhalb und zwischen den Kulturen auszeichnet“. Einige Verhaltensmuster, in denen Lieder verwendet werden, ähneln sich jedoch rund um den Globus. Jede Kultur hat Freude an Musik und Gesang und diese Lieder dienen vielen verschiedenen Zwecken, erklären Forscher um Lidya Yurdum und Samuel Mehr von der Universität von Auckland, Neuseeland: Sie begleiten einen Tanz, beruhigen ein Kind oder drücken Liebe aus. Lieder, die eine dieser vielen Funktionen erfüllen, neigen dazu, ähnlich zu klingen – unabhängig davon, aus welcher Kultur sie stammen. Infolgedessen konnten Menschen, die diese Lieder hören, Rückschlüsse darauf ziehen, selbst wenn sie nur einen kurzen Ausschnitt hörten.

Musik kennt keine Grenzen

Im Rahmen ihrer jüngsten Studie untersuchten die Forscher 5.516 Muttersprachler von 28 Sprachen in industrialisierten Gesellschaften mit Internetanschluss sowie 116 Muttersprachler in kleinen Gesellschaften mit begrenztem Zugang zu globalen Medien. Die Teilnehmer hörten Lieder, die in vielen verschiedenen Gesellschaften aufgenommen wurden, und berichteten über ihre Intuitionen bezüglich des ursprünglichen Verhaltenskontextes jedes Liedes. Die Zuhörer schlossen aus allen Gesellschaften zuverlässig auf den Kontext von Tanzliedern, Schlafliedern und Heilungsliedern – nicht aber von Liebesliedern. Im Allgemeinen zeigten die Ergebnisse, dass die Hörer die Verhaltenskontexte von unbekannten fremden Liedern richtig einschätzen, da sie einander ähneln und relativ unbeeinflusst von der kulturellen Nähe sind. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass bestimmte Grundtypen von Liedern universell in allen menschlichen Gesellschaften vorkommen. Solche Lieder weisen charakteristische musikalische Merkmale auf, die es ihnen ermöglichen, über kulturelle Grenzen hinweg gegenseitig verständlich zu sein, so die Autoren.

Atemberaubende Vielfalt, bemerkenswert ähnlich

Im gesamten Tierreich gibt es Verbindungen zwischen Form und Funktion der Lautäußerungen. Wenn zum Beispiel ein Löwe brüllt oder ein Adler kreischt, klingt das für menschliche Zuhörer feindlich. Doch es war nicht klar, ob das gleiche Konzept auch für den menschlichen Gesang gilt. Viele Menschen glauben, dass Musik vor allem durch die Kultur geprägt ist, was sie dazu veranlasst, das Verhältnis zwischen Form und Funktion in der Musik infrage zu stellen. „Trotz der atemberaubenden Vielfalt der Musik, die von zahllosen Kulturen beeinflusst wurde und dem modernen Hörer leicht zugänglich ist, könnte unsere gemeinsame menschliche Natur grundlegenden musikalischen Strukturen zugrunde liegen, die über kulturelle Unterschiede hinausgehen“, sagte Samuel Mehr anlässlich früherer Ergebnisse zu selben Thema. „Wir zeigen, dass unsere gemeinsame Psychologie grundlegende Muster im Gesang hervorbringt, die über unsere tiefgreifenden kulturellen Unterschiede hinausgehen“, fügte Manvir Singh, damals Harvard Universität, hinzu. „Dies deutet darauf hin, dass unsere emotionalen und verhaltensmäßigen Reaktionen auf ästhetische Reize in weit auseinander liegenden Populationen bemerkenswert ähnlich sind.“