17-Jähriger vor Wohnblock in Hamburg erstochen – Polizei fasst Tatverdächtigen

Vier Tage nach einem tödlichem Messerangriff auf einen 17-Jährigen vor einem Wohnblock in Hamburg ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden.

Der 24-Jährige sei im Zuge intensiver Ermittlungen identifiziert und am Montag in einer Wohnung in Hamburg von Spezialkräften festgenommen worden, teilte die Polizei der Hansestadt am Dienstag mit. Er kam anschließend in Untersuchungshaft.

Laut Ermittlern wird der italienische Staatsbürger dringend verdächtigt, am Donnerstag einen 17-jährigen Afghanen bei einem Streit vor einem Wohnblock im Hamburger Stadtteil Billstedt durch einen Messerstich in den Oberkörper getötet zu haben. Danach flüchtete er, eine Sofortfahndung blieb vergebens.

In der von dem Verdächtigen genutzten Wohnung im Stadtteil St. Georg seien bei der Festnahme außerdem Beweismittel beschlagnahmt worden, teilten die Beamten weiter mit. Die Ermittlungen zu dem Verbrechen dauerten an.

Der 17-Jährige flüchtete nach der Tat laut Polizei noch lebensgefährlich verletzt zu einer nahen Straße, wo Passanten auf ihn aufmerksam wurden. Rettungskräfte brachten ihn ein Krankenhaus, wo er später starb.

Nach der Tat durchsuchten Spezialkräfte der Polizei zunächst auch eine Wohnung in der Nähe, stießen allerdings nicht auf einen Tatverdächtigen. (afp)