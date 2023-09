Baden-Württemberg: Mann flieht aus Psychiatrie und ersticht Frau

Die Spurensicherung in Wiesloch. Foto: Rene Priebe/dpa

Wie der Mann an das Messer kam, ist noch unklar. Im Krankenhaus erlag die Frau ihren schweren Verletzungen.

Ein Mann, der aus einer psychiatrischen Einrichtung geflohen war, hat am Freitag eine Frau in der Innenstadt von Wiesloch getötet. Der 33-Jährige stach die Frau in einem Geschäft mit einem Messer nieder. Er konnte schließlich von der Polizei unter Androhung des Schusswaffengebrauchs festgenommen werden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Dem 33-Jährigen war zuvor auf bislang unbekannte Weise aus der psychatrischen Anstalt entkommen. Trotz sofortiger Verfolgung durch die Pflegekräfte gelang dem Mann die Flucht. Wie er an das Messer für die Tat kam, war noch unklar.

Das Opfer erlag im Krankenhaus den schweren Verletzungen. Der Tatort wurde weiträumig abgeriegelt. Die Polizei sicherte Spuren. Rettungskräfte waren im Einsatz. (dpa/dl)