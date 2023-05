Festnahme in Hannover: 22-Jähriger stellt sich nach lebensgefährlicher Messerattacke

Fünf Tage nach einer Messerattacke am Bahngleis in Wunstorf stellt sich der Täter der Polizei. Mehrfach hatte der Mann auf sein Opfer eingestochen.

Vor einigen Tagen berichtete die Polizeidirektion Hannover von einer Messerattacke in Wunstorf, einer Mittelstadt am Steinhuder Meer in Niedersachsen. Ein 35-jähriger Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Tagelang suchte die Polizei unter anderem mit Diensthunden nach dem Täter, vergeblich. Gestern Nachmittag stellte sich ein 22-Jähriger den Behörden.

Streit am Bahnhof eskaliert

Freitagabend, 5. Mai, gegen 17:40 Uhr. Zwei Männer geraten am Bahnsteig des Gleises 4 am Bahnhof in Wunstorf in Streit. Ein junger Mann zieht ein Messer und sticht mehrfach zu. Das 35-jährige Opfer bricht lebensgefährlich verletzt zusammen.

Laut Agenturmeldungen wurde der Mann an Oberkörper und Bein verletzt. Der Mann hatte Glück im Unglück. Zufällig anwesend waren „eine Bundespolizistin und drei Krankenpflegerinnen auf dem Bahnsteig, die den Verletzten sofort versorgten“, berichtete Polizeisprecher Dennis Schmitt von der Polizeidirektion Hannover.

Während der Täter flüchtete, wurden Rettungswagen und Polizei alarmiert. Mit Streifenpolizisten und Diensthunden wurde eine Großfahndung nach dem Flüchtigen aufgenommen. Vergebens.

Festnahme in Hannover

Über die Hintergründe des Streits haben die Behörden bislang keine Angaben gemacht.