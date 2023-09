Frühmorgens: Kölner Jogger findet sterbenden 19-Jährigen

Einen Schock erlebte ein Jogger am frühen Samstagmorgen in Köln. Er fand einen sterbenden 19-Jährigen.

Ein Jogger im südwestlichen Kölner Stadtteil Rodenkirchen hatte in einer Hauseinfahrt an der Römerstraße eine leblos daliegende Person entdeckt. Der junge Mann wies blutende Verletzungen am Oberkörper auf. Es war gerade erst 6:45 Uhr am Samstagmorgen, 23. September. Der 45-Jährige wählte den Notruf.

Die herbeigeeilten Rettungskräfte leiteten sofortige Reanimationsmaßnahmen ein – ohne Erfolg. Der 19-Jährige aus Köln verstarb noch an Ort und Stelle, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Köln in einer gemeinsamen Mitteilung berichten.

Mordkommission und Zeugenaufruf

Im weiteren Verlauf richtete die Polizei Köln eine Mordkommission ein und begann mit den Ermittlungen zum Tatgeschehen und den Hintergründen des Tötungsverbrechens.

Ein Zeugenaufruf wurde gestartet. Jeder, der Hinweise zum Tatgeschehen geben könnte, wurde gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Telefonnummer 0221 229-0 zu melden oder den Ermittlern Zeugenhinweise per E-Mail an [email protected] zu schicken.

Zudem gab die Polizei bekannt, dass mit weiteren Informationen nicht vor Montagnachmittag zu rechnen sei.

Tatverdächtiger noch am Abend festgenommen

Allerdings hatten die Einsatzkräfte bereits am Samstagabend eine Verhaftung in dem Fall zu vermelden. In den frühen Abendstunden griff eine Spezialeinheit der Polizei in einer Wohnung im, dem Fundort in Richtung Westen benachbarten Stadtteil Köln-Rondorf zu.

Die Polizeieinheit hatte einen 23-jährigen Tatverdächtigen in seiner Wohnung überrascht. Auf die Spur des Mannes, der unter dringendem Tatverdacht der Tötung des 19-Jährigen steht, kamen die Fahnder durch erste Ermittlungen im Umfeld des Getöteten. Die Beamten handelten umgehend.

Nach Angaben des „Kölner Stadtanzeigers“ soll der Tatverdächtige bereits dem Haftrichter vorgeführt worden sein. Die Obduktion des 19-jährigen Opfers wurde angeordnet. Sowohl über das Opfer, als auch über den festgenommenen Tatverdächtigen, wurden bisher keine weiteren Angaben gemacht – etwa, in welchem Verhältnis die beiden zueinander standen.