Großes illegales Labor für synthetische Drogen in Berlin-Köpenick entdeckt

Durch einen Hinweis sind Ermittler in Berlin-Köpenick auf ein großes illegales Drogenlabor gestoßen. Eine Anwohnerin alarmierte am Dienstag die Feuerwehr, weil aus einer Lagerhalle auf einem Gewerbegelände Ammoniakdämpfe austraten, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Daraufhin entdeckten die Einsatzkräfte rund 5.000 Liter verschiedene Chemikalien, darunter hochgefährliche Säuren. Auch rund 1.200 Liter der Droge 3-CMC beziehungsweise Clophedron waren darunter.

Täter untergetaucht

Die Chemikalien befanden sich den Angaben zufolge teils in offenen Behältnissen, die Halle musste in Vollschutzanzügen betreten werden. Neben der Feuerwehr waren auch Spezialkräfte der Analytischen Taskforce des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamts vor Ort.

Die Maßnahmen zur Gefahrenabwehr dauern laut Polizei voraussichtlich noch bis in die kommende Woche. Der Verkaufswert der Drogen war noch nicht bekannt. Von den mutmaßlichen Tätern fehlte zunächst jede Spur. (afp)