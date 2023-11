Hannover: Festnahme nach zwei tödlichen Messerattacken

Die Tatorte liegen mehrere Hundert Meter voneinander entfernt und fanden innerhalb einer halben Stunde statt. Auch die Tathergänge ähnelten einander. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der tödlichen Messerattacke in einer Spielhalle und dem ebenso tödlichen verlaufenen Messerangriff vor einem Hotel in Hannover? Was ist der Hintergrund der Verbrechen und wer sind die Täter? Diese und ähnliche Fragen stellen sich gerade die Ermittler der Polizeidirektion Hannover. Doch was genau passierte in der Nacht auf Dienstag, 14. November in der Nordstadt der niedersächsischen Landeshauptstadt?

Mittlerweile hat die Polizei in der Nordstadt einen 21-jährigen Tatverdächtigen festgenommen und in Polizeigewahrsam gebracht. „Dieser steht im Verdacht, die beiden 45 Jahre alten Männer mit (einer) Stichwaffe tödlich verletzt zu haben“, heißt es in einer aktuellen Meldung der Polizeidirektion Hannover.

Die Wohnung des jungen Mannes wurde mit Richterbeschluss durchsucht. Den Angaben nach wurden Gegenstände sichergestellt, „deren Tatrelevanz noch ermittelt wird“. Der Verdächtige wohnt in Hannover. Die Polizei prüft, ob der 21-Jährige unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand. Die Hintergründe der Tat sind immer noch unklar, wird berichtet.

Messerattacke in der Spielhalle

Aus vorherigen Informationen der Polizei Hannover ging hervor, dass ein 45-jähriger Mann in der Spielhalle an der Scheffelstraße in der Nordstadt von Hannover erstochen worden war. Gegen 2:10 Uhr betrat ein zu diesem Zeitpunkt Unbekannter die Lokalität und ging offenbar zielgerichtet auf den 45-Jährigen zu. Wie Polizeisprecher Pratheepan Santhiralingam im ersten Statement erklärte, habe der Täter den Gast „unvermittelt mit einer Stichwaffe „angegriffen und auf ihn eingestochen. „Trotz Reanimationsversuchen des alarmierten Rettungsdienstes und eines Notarztes verstarb der Mann noch am Tatort“, so der Polizeisprecher. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung.

Zuvor hatte noch ein anwesender 49-jähriger Mann versuchte, dem Angegriffenen zu helfen, konnte das Verbrechen jedoch nicht verhindern. Er kam mit leichten Verletzungen davon und wurde noch vor Ort ambulant behandelt.

Messerattacke vor einem Hotel

Der zweite tödliche Vorfall ereignete sich etwa eine halbe Stunde später vor einem Hotel an der Hamburger Allee im Stadtteil Mitte, der an die Nordstadt angrenzt. Auch hier trat ein bislang Unbekannter an einen 45-jährigen Mann heran. „Auch er wurde von einem Täter unvermittelt mit einer Stichwaffe attackiert“, erklärte Santhiralingam. Der Täter flüchtete unerkannt. Das Opfer konnte noch von den alarmierten Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden, wo der Mann, den Angaben nach, verstarb.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der beiden Taten kann die Kriminalpolizei einen Tatzusammenhang nicht ausschließen. Die genauen Hintergründe der Taten sind der Polizei nicht bekannt und sind Gegenstand der Ermittlungen.“ (Pratheepan Santhiralingam, Polizeidirektion Hannover)

In beiden Fällen ermittelt die Kriminalpolizei Hannover wegen Totschlags.

Zeugenaufruf der Polizei

Die „Hannoversche Allgemeine“ berichtet hinter der Bezahlschranke von weiteren Details. Der erste Mord fand demnach im „Planet Cazino“ an der Ecke Scheffelstraße/Engelbosteler Damm statt, der zweite beim „Premier Inn Hotel“, knapp 800 Meter Fußweg von der Spielhalle entfernt. Das Opfer vor dem Hotel soll ein Hotelmitarbeiter gewesen sein, der möglicherweise zum Rauchen vor die Tür gegangen war. Es liege offenbar eine vage Täterbeschreibung vor. Die Polizei nenne aber keine Details, heißt es. Nun stehe die Obduktion der beiden Opfer an. Unklar sei noch, ob diese sich womöglich gekannt hatten.

Die Kriminalpolizei Hannover bittet um Zeugenhinweise und fragt: Wer hat zwischen 02:00 Uhr und 02:30 Uhr im Bereich der Scheffelstraße, Engelbosteler Damm, Arndstraße und Hamburger Allee einen Mann gesehen, der sich auffällig verhalten hat? Jegliche Hinweise zu den Taten können beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 eingereicht werden.