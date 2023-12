Hundert Weihnachtsbäume von Supermarktgelände gestohlen

In Thüringen haben Unbekannte rund hundert Weihnachtsbäume vom Gelände eines Supermarkts gestohlen. Wie die Polizei in Suhl am Sonntag mitteilte, wurde ein Markt in Hildburghausen beklaut.

Die Bäume befanden sich dort auf einer Lagerfläche auf dem Parkplatz, wo sie auf mehreren Paletten lagerten. Gestohlen wurden die Bäume laut Polizei zwischen Mittwoch und Samstag. Der Schaden liegt bei rund 2700 Euro.

Ähnliches geschah auch im Landkreis Sömmerda. Hier wurden 30 Nordmanntannen geklaut. Sie stammen von einer Weihnachtsbaumverkäuferin in Elxleben, wie die Erfurter Polizei berichtete.

Die Tanne gilt als besonders beliebter Weihnachtsbaum – und relativ teuer. „Eine unbekannte Person war offenbar nicht bereit, sich in Unkosten zu stürzen“, hieß es von der Polizei. Es sei ein Schaden in Höhe von rund 750 Euro entstanden.

Anfang Dezember berichtete bereits das Polizeipräsidiums Ravensburg von weiteren Diebstählen. Dort verschwanden durch Unbekannte insgesamt über 50 Weihnachtsbäume von einem Verkaufsstand in der Klausenburger Straße.

Die Weihnachtsbäume im Gesamtwert von rund 1.500 Euro standen auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Tettnang-Bürgermoos. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt.

(dpa/red)