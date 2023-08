Ingolstadt: Zwei Männer vergewaltigen Über-80-Jährige

Zweit mutmaßliche Täter aus Ostländern vergewaltigten eine ältere Dame in Ingolstadt. Die beiden Männer konnten aufgrund des schnellen Handelns einer Pflegerin gefasst werden.

Eine über 80 Jahre alte Frau ist in ihrer Wohnung in Ingolstadt von zwei Männern vergewaltigt worden. Wie die Polizei in der bayerischen Stadt am Montag mitteilte, überraschte eine Pflegerin die Männer bei der Tat. Die Polizei nahm die beiden mutmaßlichen Täter im Alter von 34 und 39 Jahren fest – sie kamen in Untersuchungshaft.

Den Angaben zufolge besuchte die Pflegerin die an Demenz erkrankte Seniorin in der vergangenen Woche für Pflegedienste in ihrer Wohnung. Dabei wurde sie Zeugin des Verbrechens. Die Pflegerin versperrte von außen die Wohnungstür und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten die Verdächtigen problemlos festnehmen.

Das Amtsgericht Ingolstadt ordnete am Sonntag gegen beide Männer, die laut „Bild“ aus Polen und Nordmazedonien stammen, Untersuchungshaft wegen gemeinschaftlich begangener Vergewaltigung an. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauerten an. (AFP/mf)