Leichthubschrauber stürzt in Laacher See – Pilot tot geborgen

Nach dem Absturz eines Leichthubschraubers am Montag war der Pilot bis zum Abend nicht gefunden worden. Heute gab es Gewissheit.

Beim Absturz eines Leichthubschraubers in den Laacher See in Rheinland-Pfalz ist der Pilot ums Leben gekommen. Das Wrack des Fluggeräts wurde in mehr als 30 Metern Tiefe gefunden, wie die Polizei in Koblenz am Dienstag mitteilte. Darin habe sich die Leiche eines Manns befunden, bei dem es sich sehr wahrscheinlich um den Piloten handle.

Die Bergung des Wracks war für den weiteren Dienstag geplant. Der Absturz des mit zwei Menschen besetzten Fluggeräts ereignete sich am Montagnachmittag. Eine Insassin konnte gerettet werden, sie kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der Pilot galt jedoch seitdem als vermisst. Eine Suchaktion im Wasser und am Ufer blieb am Montagabend bis zum Einbruch der Dunkelheit zunächst ohne Erfolg. Rund 170 Menschen waren dafür im Einsatz.

Die Suche wurde am Dienstag fortgesetzt, das Wrack des Hubschraubers wurde in rund 37 Metern Tiefe vermutet. Gestartet war der Leichthubschrauber in Mainz. Warum er in den See stürzte, war unklar.

(afp/red)