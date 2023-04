Oberfranken: Zehnjährige tot in Kinderhilfe-Einrichtung gefunden

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mädchens feststellen. Die Polizei hat eine Sonderkommission gebildet. Erste Anzeichen deuten auf ein Tötungsdelikt hin.

Ein zehn Jahre altes Mädchen ist tot in einer Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung in Wunsiedel in Oberfranken gefunden worden. Nach Angaben der Ermittler gibt es Anzeichen für ein Fremdverschulden am Tod des Mädchens.

Angestellte der Einrichtung hätten das Kind am Dienstag leblos in einem Zimmer entdeckt, teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof mit. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Ein Notarztteam habe nur noch den Tod des Mädchens feststellen können, hieß es. Zur Klärung der genauen Todesursache wurde laut Polizei eine rechtsmedizinische Untersuchung angeordnet. Dabei hätten sich nach ersten Erkenntnissen Anzeichen für ein Fremdverschulden am Tod des Mädchens ergeben.

Spezialisten sicherten in der Einrichtung den Angaben zufolge umfangreich Spuren. Die Kriminalpolizei hat laut einer Sprecherin zudem eine Sonderkommission gebildet. Weitere Angaben machten Polizei und Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht. (dpa/red)