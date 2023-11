Polizei jagt Vergewaltiger-Duo: Frau auf Schulgelände missbraucht

Eigentlich wollte eine junge Frau und Mutter nur ihr Kind von einer Hamburger Grundschule abholen. Doch dann traf sie bei der Schule an der Weusthoffstraße im Stadtteil Heimfeld auf zwei Männer, die Böses im Sinne hatten. Die Männer zerrten die 29-Jährige auf das Schulgelände und vergingen sich unter Gewaltanwendung an der Frau. Weil alle bisherigen Fahndungsansätze nicht zur Ergreifung der Vergewaltiger führen konnten, wenden sich die Ermittlungsbehörden nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung.

Vergewaltigung am hellen Mittag

Den Angaben der Sicherheitsbehörden nach ereignete sich der Vorfall bereits am vergangenen Dienstag, 7. November, gegen 11.45 Uhr. Die 29-jährige Mutter wollte ihr Kind in der Grundschule abholen und war gerade dort angekommen, als sie auf die Tatverdächtigen traf.

Die beiden Männer sprachen die Frau zunächst an und drängten sie dann auf das Schulgelände. „Ein Täter habe die Frau im weiteren Verlauf gewaltsam festgehalten, während sich der andere an ihr sexuell verging“, schildert Polizeisprecher Joscha Ahlers von der Polizei Hamburg das Verbrechen – ohne auf nähere Details einzugehen. Die Frau habe Anzeige bei der Polizei erstattet.

Die Ermittlungen führt das LKA 42, Fachdienststelle für Sexualdelikte im Landeskriminalamt Hamburg. Für Hinweise auf die Täter hat die Polizei Hamburg ein Hinweistelefon unter der Nummer 040/ 4286 – 56789 eingerichtet. Wer Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht habe, könne sich dort oder bei einer Polizeidienststelle melden.

Die Tatverdächtigen

Die beiden „arabisch sprechenden Täter“ werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Alter: 40 bis 50 Jahre

Statur: circa 1,70 Meter

Aussehen: arabisches Erscheinungsbild, graue Haare, „Monobraue“ und Oberlippenbart

Bekleidung zum Tatzeitpunkt: dunkler Kapuzenpullover und dunkle Hose

Täter 2:

Alter: 20 bis 30 Jahre

Statur: circa 1,78 bis 1,85 Meter, muskulös/sportlich

Aussehen: arabisches Erscheinungsbild, ovales Gesicht, frische Schorfwunde auf der Nase, Tattoo auf einem Unterarm

Bekleidung zum Tatzeitpunkt: dunkler Pullover und dunkle Hose

Nach Angaben der „Bild“ habe sich der Verbrechen an der Grundschule „Am Kiefernberg“ zugetragen. Bei dem Opfer der Vergewaltiger soll es sich den Angaben nach um eine Palästinenserin gehandelt haben. Diese Angaben sind von der Polizei bisher jedoch nicht bestätigt worden. Wer die beiden Täter sind, ob es sich bei der Frau um ein Zufallsopfer gehandelt hat oder ob es andere Tathintergründe gibt, versucht nun die Polizei herauszufinden.