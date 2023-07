Urteil: Lebenslang für Mädchenmörder von Illerkirchberg

Urteil am Landgericht Ulm

Die juristische Aufarbeitung des Mordes an einer Schülerin und des versuchten Mordes an ihrer Freundin in Illerkirchberg geht seinem Ende entgegen. Das Landgericht Ulm fällt sein Urteil.

14 Jahre alt war die Schülerin Ece S., als sie am 5. Dezember 2022 auf ihrem morgendlichen Schulweg in Illerkirchberg von einem 27-jährigen Asylbewerber aus Eritrea mit einem Messer angegriffen und getötet wurde. Auch ihre 13-jährige Freundin Nerea griff der Täter an, verletzte sie schwer. Nach der Tat versuchte sic…