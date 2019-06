Blaulicht Bub (2) weinte panisch – Polizei in Bayern befreit Zweijährigen aus überhitztem Auto

An warmen Tagen kann sich das Innere eines Autos in wenigen Minuten massiv aufheizen. In Bayern schlugen Polizisten nun die Seitenscheibe eines verschlossenen Wagens ein, um einen kleinen Jungen zu befreien.