USA: Brandstiftungen, Plünderungen, Angriffe auf Polizeibeamte bei BLM-Unruhen in mehreren Städten

In den USA kam es am Wochenende in verschiedenen Städten der USA erneut zu gewaltsamen Auseinandersetzungen am Rande von linksextremistischen BLM-Aktionen. Dabei wurde in Texas nach Angaben ein Black-Lives-Matter-Anhänger getötet.

In den USA ist es am Wochenende erneut zu gewaltsamen Auseinandersetzungen im Rahmen der linksextremistischen Black Lives Matter-Protesten gekommen. Dabei wurde in Texas nach Angaben der Polizei ein Demonstrant getötet. In Seattle setzten Sicherheitskräfte Blendgranaten und Pfefferspray ein, wie ein AFP-Reporter berichtete. Auch in anderen US-Städten flammten Unruhen auf.

Texas: Probleme mit Autofahrer

Im texanischen Austin fuhr laut dem Bericht eines Augenzeugen ein Auto in Richtung einer Gruppe von Demonstranten. Die Menschen umringten das Auto, einer der Demonstranten habe dabei ein Gewehr gezogen, sagte Michael Capochiano dem „Austin Statesman“.

Daraufhin habe der Fahrer seinerseits eine Waffe aus dem Fenster gehalten, mehrere Schüsse abgefeuert und den Mann mit dem Gewehr tödlich getroffen. Der Autofahrer raste zunächst davon, er wurde nach Angaben der Polizei aber später festgenommen.

This was in Eugene, Ore. yesterday at the violent antifa gathering. They blocked off the streets and prevented a driver from using the road. When they surrounded him, he brandished a gun. One of the far-left protesters then brandished a gun back. pic.twitter.com/WY1TgdI738 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) July 26, 2020

Seattle: 45 Randalierer festgenommen

In Seattle gab die Polizei am späten Samstagabend auf Twitter die Festnahme von 45 Menschen bekannt. In der Stadt waren zuvor in mehreren Straßen kleine Detonationen zu hören, Demonstranten stachen Autoreifen auf und zertrümmerten Fensterscheiben. Polizeichefin Carmen Best sagte laut örtlichen Medien, dass „die Randalierer“ keine Rücksicht auf die Sicherheit der Gemeinde und der Polizisten genommen hätten. Außerdem seien Geschäfte und Eigentum zerstört worden.

…and #Seattle Mayor Jenny Durkan just let them…beyond dereliction of duty, that is criminal conspiracy to permit lawless thugs to run rampant in the city she is sworn to protect – she & all the Marxist officials need to be indicted, arrested & tried https://t.co/Ruqmpma5m5 — Clare Lopez (@ClareMLopez) July 20, 2020

Louisville und Portland

Auch in anderen Städten fanden Demonstrationen statt, darunter in Louisville in Kentucky, in New York, Omaha, Oakland, Los Angeles und in Richmond.

In Portland setzten Sicherheitskräfte, darunter Beamte der Bundespolizei, Tränengas ein und trieben Ansammlungen gewaltsam auseinander. Wie die örtliche Polizei mitteilte, wurde ein Mann durch Stiche schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter sei von Demonstranten festgehalten worden, bis die Polizei ihn festnahm.

Dort waren die Randalierer in der zweiten Nacht in Folge mit elektrischen Sägen und anderen Gegenständen ausgerüstet, um den Zaun niederzureißen, der letzte Woche um das Mark O. Hatfield-Gerichtsgebäude herum aufgestellt worden war, um die Unruhen zu entschärfen.

Sie blendeten die Einsatzkräfte und die Überwachungskameras mit Lasern. Auch bewarfen sie die Einsatzkräfte mit Gegenständen und beschossen sie mit Feuerwerkskörpern. Sechs Beamte wurden dabei verletzt.

Schließlich durchbrachen die Randalierer den Zaun. Allerdings konnten die Einsatzkräfte verhindern, dass die Randalierer ins Haus gelangten. Schließlich zogen die Randalierer ab.

Antifa rioters successfully broke down the barrier protecting the federal courthouse. They ignored dozens of orders to stop. Video by @livesmattershow #PortlandRiots #antifa pic.twitter.com/5MkvdMJUAO — Andy Ngô (@MrAndyNgo) July 26, 2020

Beamte reagierten passiv, Gewalt ging von Randalierern aus

Demokratische Stadt- und Staatsoberhäupter behaupten, dass die Gewalt durch die Bundesbeamten eskaliert sei. Aufnahmen vor Ort zeigen, dass die Beamten sehr passiv agieren. Stattdessen reagieren sie auf kriminelle Aktionen der Randalierer, einschließlich der gezielten Beschädigung von Bundeseigentum und Angriffen auf die Strafverfolgungsbehörden.

Federal law enforcement take down and arrest a man at the Portland riot. The mob is angered. #antifa pic.twitter.com/mBgu4jx9qR — Andy Ngô (@MrAndyNgo) July 26, 2020

Antifa rioters with shields face off with federal officers. They retreat as soon as the officers rush toward them. #PortlandRiots pic.twitter.com/K3Twy7u1yr — Andy Ngô (@MrAndyNgo) July 26, 2020

There is extensive damage to the heavy-duty barrier protecting the courthouse after rioters pulled down part of the fence. This was the event that caused the violent gathering to be declared a riot. #antifa #PortlandRiots pic.twitter.com/t0xmhDvJIX — Andy Ngô (@MrAndyNgo) July 26, 2020

