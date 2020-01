Gerichtsurteil: Bahnhofsschubser von Voerde kommt unbefristet in geschlossene Psychiatrie

Sechs Monate nach dem Todesstoß auf dem Bahnhof im niederrheinischen Voerde hat das Landgericht Duisburg die Unterbringung des Täters in der Psychiatrie angeordnet.

Zwar werteten die Richter die Tat des 28-Jährigen als heimtückischen Mord, wie eine Gerichtssprecherin am Dienstag mitteilte. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass der psychisch Kranke bei dem Mord an einer 34-jährigen Frau schuldunfähig war.

Die Tat von Voerde hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Nach Überzeugung des Gerichts stieß der 28-Jährige die ihm unbekannte Frau am 20. Juli 2019 in Tötungsabsicht vor einen einfahrenden Zug.

Das Opfer wurde von dem Regionalzug überrollt und starb noch am Tatort. Zuvor war der Beschuldigte nach Überzeugung der Richter bereits mit anderen Wartenden auf dem Bahnsteig in Konflikt geraten.

Tatmotiv ungeklärt

Das Motiv des Manns für die Tat konnte laut Urteil in der Beweisaufnahme nicht geklärt werden. Nach der Anhörung eines psychiatrischen Sachverständigen kamen die Richter aber zu dem Schluss, dass der Beschuldigte die Tat aufgrund seiner psychischen Erkrankung beging.

Wegen der von dem Mann auch künftig ausgehenden Gefahr für die Allgemeinheit ordnete die Kammer seine unbefristete Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik an.

Nur wenige Tage nach dem Tod der 34-Jährigen in Voerde löste eine ähnliche Tat im Hauptbahnhof von Frankfurt am Main ebenfalls Bestürzung aus.

In der hessischen Metropole stieß am 29. Juli ein 40-Jähriger einen Achtjährigen und dessen Mutter vor einen einfahrenden ICE. Die Frau konnte sich retten, ihr Sohn wurde vom Zug erfasst und starb. Beide Taten entfachten eine Debatte über die Sicherheit auf Bahnhöfen. (afp)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]