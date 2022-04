Maifeiertag: Berlin will rund 5000 Polizisten bei Demonstrationen einsetzen

Berlin plant für die Demonstrationen zum 1. Mai den Einsatz von rund 5000 Polizisten. „Wir sind gut vorbereitet“, sagte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Dienstag nach einer Senatssitzung. Rund die Hälfte der eingesetzten Kräfte soll demnach aus Berlin kommen, die andere aus anderen Bundesländern. Aktuell sind am Wochenende rund um den 1. Mai laut Spranger 15 Versammlungen angemeldet.

Schwerpunkte seien die Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds am Brandenburger Tor und die „Revolutionäre 1. Mai-Demonstration“. Vor allem bei letzterer sei mit Gewalt von Linksextremen zu rechnen. Die Demonstration soll am Sonntagabend durch die Stadtteile Kreuzberg und Neukölln ziehen. Im vergangenen Jahr gab es dabei Ausschreitungen. So wurden unter anderem Mülltonnen und Barrikaden in Brand gesetzt sowie Polizisten angegriffen und verletzt. (afp/dl)

