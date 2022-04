Mann stirbt in München nach Messerstich

Gegen sechs Uhr morgens kam es auf dem Stachus zu einer Auseinandersetzung. Jemand sticht zu, ein Mann stirbt.

In München ist ein Mann nach einer Auseinandersetzung in der Innenstadt an einem Messerstich gestorben. Die Identität des Toten sei noch nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Ersten Ermittlungen zufolge kam es am Sonntagmorgen auf dem Stachus gegen sechs Uhr zu der Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Mann niedergestochen wurde.

Er wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nicht gerettet werden. Die Polizei fahndet nach mehreren Flüchtigen. (dpa/red)