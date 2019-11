Blaulicht Polizei ermittelt nach Messerattacke in Berlin: Sohn von Ex-Bundespräsident von Weizsäcker getötet

Ein Mann ersticht am Dienstagabend bei einem Vortrag in einer Berliner Klinik den Arzt Fritz von Weizsäcker. Noch in der Nacht sollte der Verdächtige verhört werden. Am Mittwoch will die Polizei neue Details bekanntgeben.