Polizisten erschießen psychisch kranken Angreifer in NRW

Im nordrhein-westfälischen Neukirchen-Vluyn haben Polizisten einen randalierenden Angreifer in dessen Wohnung erschossen. Ein Zeuge hatte die Polizei am Dienstag alarmiert, weil der 50-Jährige in seiner Wohnung randalierte, laut schrie und Gegenstände aus dem zweiten Stock warf, wie die Duisburger Polizei am Mittwoch mitteilte. Als die Polizisten die Tür seiner Wohnung geöffnet hätten, habe der Mann sie mit einem Fleischermesser bedroht.

Eine zur Unterstützung angerückte Spezialeinheit griff der offenbar psychisch kranke Mann demnach mit dem Messer an. Daraufhin hätten die Einsatzkräfte mehrere Schüsse abgegeben und den Mann am Oberkörper getroffen. Der 50-Jährige sei wenig später in einem Krankenhaus gestorben. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Betreuung seiner Angehörigen. (afp/dl)

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen: Jetzt spenden!