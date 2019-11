Der Prozess gegen den Somalier wurde vor dem Amtsgericht in Garmisch-Partenkirchen verhandelt. „Recht viel ekliger geht es fast nicht mehr“, vor einem Kind im öffentlichen Raum im Schulbus zu masturbieren, meinte der Richter in seiner Urteilsbegründung. Er setzte acht Monate auf Bewährung wegen exhibitionistischer Handlungen an und eine Geldstrafe von 1200 Euro.

Richter Dr. Benjamin Lenhart machte dem Somalier klar, dass ihm die „geringste Kleinigkeit“ genüge, die Bewährung zu widerrufen. Die Bewährungszeit setzte der Richter auf drei Jahre fest. Das Strafgeld soll der Sozialdienst katholischer Frauen erhalten. Als Auflage gab der Richter dem Mann mit auf den Weg, die ärztliche Behandlung fortzusetzen und seine Medikamente zu nehmen. Der „Merkur“ berichtete über den Prozess.

Onanieren im Schulbus

Was das 14-jährige Mädchen am 4. Dezember 2018 im Schulbus erlebte, ist schwerlich in Worte zu fassen. An jenem Dienstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, stieg die Schülerin in einer Gemeinde des Landkreises in den Schulbus ein, setzte sich ans Fenster und erledigte ihre Hausaufgaben. Wenige Minuten später betrat der Somalier den Bus und setzte sich zu ihr.

Plötzlich zog der Afrikaner sein erigiertes Glied aus der Hose und begann vor dem Mädchen mit dem Onanieren, fünf bis zehn lange Minuten, bis zum Erguss, wobei er noch die geschockte 14-Jährige die ganze Zeit über anschaute: „Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein“, schilderte das Mädchen in einem Vernehmungsvideo für den Prozess.

Paranoide Schizophrenie …