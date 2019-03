Warnung – Abzocke mit PayPal bei ebay-kleinanzeigen und Facebook Market Place

Kaufen, verkaufen, tauschen – viele Menschen nutzen Online-Plattformen wie ebay-kleinanzeigen und Facebook-Marketplace. Nach dem Kauf werden die Zahlungsdaten ausgetauscht. Doch wer nicht aufpasst, kann schnell auf die Masche der Trickbetrüger hereinfallen.

Wer hat sie nicht in seiner Wohnung: Gegenstände, die unbenutzt herumliegen oder Fehlkäufe. Unsere Leserin entschied sich aufgrund ihres Umzuges, eine originalverpackte Tischkreissäge der Marke Makita, die sich als echter Fehlkauf entpuppte, über ebay-kleinanzeigen anzubieten. Eine kurze Beschreibung, ein paar Bilder und schon war die Anzeige online.

Der erste Käufer ließ nicht lange auf sich warten. Statt einer Email, kam jedoch eine SMS bei unserer Leserin an.

Ich habe versucht ihnen mehrmals durch ebay zu schreiben aber es geht nicht, ich kaufe die makita, bitte schicken sie fotos an [email protected] “

Dies kam unserer Leserin auf Anhieb etwas merkwürdig vor. Sie griff zum Handy, um telefonisch Kontakt aufzunehmen, erfolglos. Also schickte sie eine eMail mit der Bitte, dass sich der Interessent einfach per Antwortmail melden oder anrufen solle. Stundenlang keine Rückmeldung. Letztendlich schrieb sie eine SMS, um ganz sicher zu gehen, dass der Kontakt wirklich hergestellt wird. Schließlich ging es um mehrere Hundert Euro.

Als sich daraufhin immer noch nichts tat, wurde unsere Leserin nachdenklich. Es dämmerte ihr und sie gab einfach die Handynummer des Interessenten bei google ein.

So landete sie auf der Internetseite von „Onlinewarnungen.de“, eine Plattform die mit ihrem Service vor Trickbetrügern auf ebay-kleinanzeigen und Facebook Marketplace warnt. Dort heißt es:

In der Vergangenheit waren die Nachrichten der dubiosen Käufer häufig an gebrochenem Deutsch erkennbar. Doch darauf sollten Sie sich alleine nicht verlassen. Statt SMS werden auch immer häufiger Bilder über die Nachrichten-Funktion der Anzeigenportale versendet. Sie sollten grundsätzlich vorsichtig sein, wenn ein Interessent plötzlich nicht mehr über das jeweilige Portal, sondern per E-Mail kommunizieren möchten.“