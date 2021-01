Zeugenaufruf: Mann stürzte in Memmingen von Hochhaus – Wer hat etwas gesehen?

Bisher steht die Kriminalpolizei Memmingen vor einem Rätsel.

Was geschah am späten Dienstagabend, 5. Januar, in der Benninger Straße in Memmingen?

Gegen 22:30 Uhr fiel ein 34-jähriger Mann aus einem Hochhaus, das ist sicher. Jedoch: „Derzeit sind die genaueren Umstände, wie es zu dem Sturz kam, noch unklar“, erklärt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, Dominic Geißler.

Der Mann stürzte auf ein Vordach im ersten Stock und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Auf Nachfrage bei der Polizei erfuhr unsere Redaktion, dass der Mann Bewohner des Hauses ist. Aus welcher Etage des achtgeschossigen Hochhauses der Mann fiel, sei noch unklar, meinte Polizeihauptkommissar Geißler. Er sei aber nicht in Lebensgefahr, hieß es.

Die Kriminalpolizei übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf und bittet unter Telefon 08331 / 100 – 0 um Hinweise möglicher Zeugen, „die von dem Sturz etwas mitbekommen haben oder im Vorfeld Kontakt mit dem Verunglückten hatten“. (sm)