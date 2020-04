China im Fokus: 3 Typen des KPCh-Virus breiten sich aus – Provinz plant 52000 zusätzliche Quarantäneräume

Diese Folge von China im Fokus behandelt folgende Themen:

Einer in sozialen Netzwerken veröffentlichten Mitteilung zufolge, sollen in der Provinz Sichuan 52.000 neue Quarantäne-Zimmer geschaffen werden.

Mit der Verschlimmerung der Situation geraten immer mehr Bewohner der an Russland angrenzenden Provinz Heilongjiang im Norden Chinas in Panik.

Eine neue Studie hilft, den KPCh-Virus* besser zu verstehen. Wie es mutiert, und sich anfangs ausgebreitet hat.

Die Übertragung von Mensch zu Mensch ist offensichtlich, aber zu Beginn war das nicht so. Taiwan gibt bekannt, dass es die Weltgesundheitsorganisation bereits am 31. Dezember gewarnt hat.

Die WHO leugnet dies, aber wie war es wirklich? Das Weiße Haus kritisierte „Voice of America“ am Freitag wegen der Weitergabe von Propaganda des chinesischen Regimes.

Eine frühere Mitarbeiterin des Nachrichtenportals erzählte uns wie schwierig es ist, chinesischer Infiltration entgegenzuwirken.

[*Anmerkung der Red.: Die Epoch Times bezeichnet das neuartige Coronavirus, das die Krankheit COVID-19 verursacht, auch als KPCh-Virus, weil die Vertuschung und das Missmanagement der Kommunistischen Partei Chinas es dem Virus ermöglichten, sich in ganz China auszubreiten und eine globale Pandemie zu verursachen. Mehr dazu: Leitartikel: Dem Virus den richtigen Namen geben]