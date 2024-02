Liquidationsantrag gegen überschuldeten Konzern „Country Garden“

In der laufenden Immobilienkrise Chinas muss sich erneut ein großer und hoch verschuldeter Bauträger vor Gericht gegen einen Antrag auf Abwicklung wehren. Dem hoch verschuldeten chinesischen Immobilienkonzern Country Garden droht die Abwicklung.

Das Unternehmen Ever Credit Limited, ein Gläubiger von Country Garden, reichte am Mittwoch in Hongkong eine entsprechende Klage bei Gericht ein, es fordert die Zahlung von 1,6 Milliarden Hongkong-Dollar (189 Millionen Euro). Country Garden will sich dagegen wehren.

Der Mutterkonzern von Ever Credit Limited, die an der Hongkonger Börse gelistete Kingboard Holding, hatte im vergangenen Oktober erklärt, Country Garden habe knapp 1,6 Milliarden Hongkong-Dollar von einem Kredit in Höhe von knapp 1,9 Milliarden Hongkong-Dollar nicht zurückgezahlt. Country Garden hat insgesamt Schulden in geschätzter Höhe von umgerechnet 175 Milliarden Euro angehäuft.

Lesen Sie auch Warum es um Chinas Wirtschaft schlimmer steht, als Sie denken

„Das Unternehmen wird sich dem Antrag energisch widersetzen“, erklärte Country Garden am Mittwoch. Es werde weiter mit den internationalen Gläubigern über einen „Umstrukturierungsplan“ gesprochen.

Country Garden ist einer der größten Bauträger Chinas. Wie viele Unternehmen der Branche und insbesondere der ehemalige Marktführer Evergrande kämpft das Unternehmen seit Jahren mit überbordenden Schulden.

Die Immobilienbranche war lange Jahre der Wachstumsmotor der chinesischen Wirtschaft. Die Führung in Peking reagierte aber 2020 mit Beschränkungen bei der Kreditbeschaffung auf die ausufernde Verschuldung der Branche. Dies führte zu Zahlungsausfällen und Projektabbrüchen.

Ein Gericht in Hongkong hatte im Januar die Abwicklung von Evergrande angeordnet. Allerdings steckt ein Großteil des Vermögens des Konzerns in Projekten in Festland-China, so dass die Auswirkungen der Gerichtsentscheidung laut Experten begrenzt sein dürften.