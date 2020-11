NTD: China legt strenge Regeln bei US-Wahl Berichterstattung fest | KPC annektiert 150 Hektar Land in Nepal

Jetzt abonnieren! China im Fokus, die neue Serie von NTD Television.

Die Kommunistische Partei Chinas hat alle Medien auf dem Festland angewiesen, bei der Berichterstattung über die US-Wahlen, standardisierte Informationsquellen, wie zum Beispiel die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua, zu nutzen.

Das chinesische Regime hat die Börsennotierung der Ant Group sowohl in Hongkong als auch in Shanghai ausgesetzt. Was sind die Gründe?

Huawei’s Vizepräsident für Unternehmenskommunikation Joe Kelly ist am Wochenende plötzlich verstorben. Die Todesursache wurde bisher nicht bekannt gegeben.