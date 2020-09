NTD: China rühmt 4 Erfindungen – keine davon aus China | KPC könnte Taiwan als Nächstes ins Visier nehmen

Jetzt abonnieren! China im Fokus, die neue Serie von NTD Television.

Deutschlands Koordinator für die transatlantische Zusammenarbeit –Peter Beyer – sagte, Europa und die USA müssten gemeinsam gegen die wachsenden Herausforderungen aus China vorgehen.

Mit Hilfe der Europäischen Union hat eine internationale Organisation aufgehört, taiwanische Städte als Teil Chinas zu bezeichnen.

Ein Richter in den USA hat das Verbot von TikTok-Downloads vorläufig blockiert. Das Verbot der Trump-Regierung hätte am Sonntag um Mitternacht in Kraft treten sollen.