„Risiko für die Menschheit“: China entnimmt weltweit DNA von Schwangeren und Föten

Das kommunistische China verschafft sich durch die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) auf DNA-Technologien einen erheblichen strategischen Vorteil, warnt der britische Abgeordnete Sir Iain Duncan Smith.

Sollte der Einfluss der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) in den Bereichen KI und Genomforschung nicht gebremst werden, könnte sie eine noch nie dagewesene Macht auf die internationale Gemeinschaft, wichtige Industriezweige und den Gesundheitssektor ausüben.

„Das stellt eine große Bedrohung für unser aller nationale Sicherheit dar“, so Duncan Smith während eines Vortrages bei der Heritage Foundation, einer konservativen Denkfabrik in Washington D. C., am Dienstag, 28. November.

Duncan Smith drängt zu erhöhter Wachsamkeit und der Notwendigkeit von strategischen Maßnahmen, nachdem bekannt wurde, dass die KPC durch den Verkauf und Einsatz ihrer Medizinprodukte heimlich die DNA von Millionen Menschen auf der ganzen Welt sammelt.

Trete man der Bedrohung nicht entgegen, so Duncan Smith, könnte die globale Sicherheit in einer Weise bedroht werden, wie es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr vorgekommen sei.

China überlässt nichts dem Zufall. […] Die aktuelle Bedrohung ist vergleichbar mit der, die wir während des Kalten Krieges und sogar in den 1930er-Jahren erlebt haben.“

China sammelt weltweit DNA von Millionen Frauen und Föten

Der ehemalige Vorsitzende der britischen Konservativen nannte fünf Länder, in denen die KPC pränatale Tests zur Früherkennung des Down-Syndroms und anderen genetischen Erkrankungen bei Föten durchführt.

In Wahrheit jedoch gehe es Peking darum, die Genomdaten von Schwangeren und Föten zu sammeln, die wiederum auf Servern in China gespeichert werden, wo die KPC jederzeit darauf zugreifen kann.

Die Tests, die unter dem Namen „NIFTY“ vermarktet werden, wurden vom chinesischen Genomriesen BGI in Absprache mit dem militärischen Flügel der KPC entwickelt.

Diese Tests ermöglichen China den Zugriff auf die Genomdaten von Mutter und Fötus aus der ganzen Welt, und wir haben ihnen die Rechte eingeräumt, diese Daten in China zu verwenden“, sagte Duncan Smith. „Wie erstaunlich kurzsichtig war das?“

BGI ist auch in andere Menschenrechtsverletzungen verwickelt, darunter die Zwangsentnahme von DNA von überwiegend muslimischen ethnischen Minderheiten in der chinesischen Region Xinjiang. Die Vereinigten Staaten haben daraufhin einige Geschäftsbereiche von BGI auf die schwarze Liste gesetzt.

„Neue Achse totalitärer Staaten“

Duncan Smith zufolge müsse man die Bedrohung im größeren Kontext der „neuen Achse totalitärer Staaten“ verstehen, zu der der Iran, Nordkorea und Russland gehören und die von China angeführt wird.

Die vier Mächte, so Duncan Smith, stellen „zunehmend eine Bedrohung für die freie Welt“ dar und stimmten sich verstärkt mit „brutalen Regionalmächten“ wie Birma (auch bekannt als Myanmar) und Syrien ab, um ihre autoritäre Vision für die Zukunft zu verbreiten.

In Anbetracht der Tatsache, dass das kommunistische China sowohl in der KI als auch in der Genomwissenschaft an der Weltspitze steht, sei es unerlässlich, dass die internationale Führung erkenne, dass diese neue Achse ein „existenzielles Risiko für die Menschheit“ darstelle.

„Der Krieg in der Ukraine, der Krieg in Gaza gegen die Hamas und Chinas unverhohlene Drohung, in Taiwan einzumarschieren, hängen alle zusammen“, sagte Duncan Smith.

„Sie sind durch diese Achse unaufhaltsam miteinander verbunden. Wenn man eine dieser Bedrohungen ignoriert, vervielfacht man die Gefahr in den anderen.“

In ähnlicher Weise warnte Duncan Smith davor, dass ein Kampf, wie er im Kalten Krieg und im Zweiten Weltkrieg ausgefochten wurde, wieder aufflammen könnte und von den freien Nationen der Welt eine entschlossene Antwort verlangen wird.

Als die Berliner Mauer fiel, dachte die freie Welt, dass Demokratie und Freiheit gewonnen hätten“, sagte er. „Wir lagen falsch.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „China Leads ‚New Axis‘ in Harvesting DNA From Pregnant Women, Fetuses: British MP“. (deutsche Bearbeitung nh)