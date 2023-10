Westlich der Philippinen kollidierten Schiffe der chinesischen Küstenwache und der philippinischen Streitkräfte. Beide Staaten beschuldigen jeweils das andere Land wegen der Zusammenstöße. Ein Video zeigt die Vorfälle.

China und die Philippinen haben einander die Schuld für erneute Zusammenstöße zwischen Schiffen beider Länder im Südchinesischen Meer gegeben. Die beiden Vorfälle ereigneten sich am Sonntag, 22. Oktober, in einer besonders umkämpften Region am Rande des Pazifischen Ozeans. China beansprucht das Gebiet großräumig.

Philippinischen Regierungsangaben zufolge führten die Manöver eines Schiffes der chinesischen Küstenwache zu einem Zusammenstoß mit einem von den philippinischen Streitkräften unter Vertrag genommenen Versorgungsboot. Der Vorfall ereignete sich demnach etwa 25 Kilometer vom Atoll Second Thomas Shoal der Spratly-Inseln entfernt.

Manila verurteilte die „gefährlichen Blockademanöver“ des chinesischen Schiffes „aufs Schärfste“. Chinas „gefährliche, unverantwortliche und illegale Handlungen“ verletzten „die philippinische Souveränität“, wie „Focus“ berichtet.

China beschuldigte seinerseits die philippinischen Boote, „mutwillig“ Unruhe zu stiften. Das philippinische Versorgungsboot habe wiederholt Warnungen ignoriert, das chinesische Schiff gekreuzt und „absichtlich auf unprofessionelle und gefährliche Weise Ärger provoziert“. So sei es schließlich zur Kollision gekommen, hieß es in einer offiziellen Meldung.

Beim zweiten Vorfall sei ein Schiff der philippinischen Küstenwache von einem „Schiff der chinesischen Seemiliz“ gestoßen worden, wie es von philippinischer Seite hieß. China hingegen warf dem philippinischen Boot vor, „vorsätzlich“ rückwärts in ein chinesisches Fischerboot gefahren zu sein.

Ein Video des philippinischen Militärs zeigte, wie sich der Bug eines chinesischen Küstenwachenschiffs und das Heck eines Versorgungsbootes kurz berührten.

Big Breaking 🚨🚨

Video evidence depicts a Chinese Coast Guard ship intentionally colliding with a Philippine Navy vessel in an attempt to obstruct the delivery of provisions to an isolated outpost in the South China Sea.#China #Philippines #SouthChinaSea https://t.co/HyEhiOGbFM pic.twitter.com/vlQBl4rMzP

— QuickUpdate (@BigBreakingWire) October 22, 2023