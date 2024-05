Feuilleton Shen Yun in Norddeutschland

„Botschafter für das Gute in der Welt“

Die chinesische Künstlergruppe Shen Yun Performing Arts setzte ihre Deutschlandtournee am 1. Mai im Metropoltheater bei sonnigem warmem Wetter in Bremen fort. Die Stimmung bei der Nachmittagsvorstellung war ausgezeichnet, das Haus bis auf den letzten Platz gefüllt. Begeistert klatschte das Publikum und feuerte die Künstler an. Dreimal ging der Vorhang auf und zu.