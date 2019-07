David Hasselhoff genießt Glück in der Ehe: „Ich bin menschlicher geworden“

Der Schauspieler und Sänger David Hasselhoff hat eine überschwängliche Bilanz nach einem Jahr Ehe mit seiner Frau Hayley gezogen. „Ich liebe sie einfach“, sagte der 66-Jährige dem Magazin „Bunte“ laut Vorabmeldung vom Mittwoch. „Das ist es, was die Welt braucht – sich gegenseitig umarmen, anstatt zu kämpfen, das genieße ich.“

Für Hasselhoff ist es bereits die dritte Ehe. Geschlossen wurde sie am 31. Juli 2018 in Italien. Von seiner 39-jährigen Frau habe er gelernt, das Leben mit ihren Augen zu betrachten und „jeden Morgen beim Aufstehen mit dem glücklich zu sein, was ich habe“, sagte Hasselhoff. „Ich bin menschlicher geworden.“ (afp)