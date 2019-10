Deutscher Buchpreis wird heute Abend vergeben

Wer gewinnt den Deutschen Buchpreis 2019? Am Montagabend (14. Oktober) ab 18:00 Uhr wird der Sieger oder die Siegerin verkündet. Drei Männer und drei Frauen, drei Neulinge und drei etablierte Autoren stehen zur Auswahl.

Gute Chancen werden Saša Stanišić eingeräumt. Sein im März bei Luchterhand erschienener Roman „Herkunft“ begeisterte Kritiker und Publikum. Schon 2014 hatte er mit „Vor dem Fest“ den Preis der Leipziger Buchmesse abgeräumt.

Auffällig war in diesem Jahr, dass drei erste Romane auf der Shortlist standen: „Das flüssige Land“ von Raphaela Edelbauer, „Kintsugi“ von Miku Sophie Kühmel und „Nicht wie ihr“ von Tonio Schachinger. Jackie Thomae ist mit „Brüder“ nominiert, Norbert Scheuer mit „Winterbienen“.

105 deutschsprachige Verlage schicken ihre Romane in diesem Jahr ins Rennen um den Deutschen Buchpreis. Sie schlugen insgesamt 173 Titel für den Roman des Jahres vor. Dabei haben 77 Verlage ihren Sitz in Deutschland, 15 in Österreich und 13 in der Schweiz, wird auf der Webseite des Deutschen Buchpreises mitgeteilt.

Hier heißt es auch, dass von den eingereichten Titeln 84 aus dem aktuellen Frühjahrsprogramm stammen und weitere 71 im Herbst auf den Markt kommen werden. Bereits im Herbst 2018 erschienen 18 Titel die aktuell auf der Kandidatenliste stehen.

Jeder Verlag konnte maximal zwei Titel einsenden, die zwischen Oktober 2018 und dem 17. September 2019 (Bekanntgabe der Shortlist) erschienen sind bzw. erscheinen.

Zudem konnte jeder Verlag bis zu fünf weitere Titel aus dem eigenen Programm empfehlen. Insgesamt umfasst die Empfehlungsliste in diesem Jahr 104 Romane. Aus dieser können die Jurorinnen und Juroren weitere Titel anfordern.

Der Buchpreis-Jury gehören Jörg Magenau (freier Literaturkritiker und aktueller Sprecher der Buchpreis-Jury), Petra Hartlieb (Hartliebs Bücher, Wien), Hauke Hückstädt (Literaturhaus Frankfurt am Main), Björn Lauer (Hugendubel Frankfurt), Alf Mentzer (Hessischer Rundfunk), Daniela Strigl (Literaturwissenschaftlerin) und Margarete von Schwarzkopf (Autorin und Literaturkritikerin).

Mit dem Deutschen Buchpreis zeichnet der Börsenverein des Deutschen Buchhandels seit 2005 den besten deutschsprachigen Roman des Jahres aus. Der Sieger erhält 25 000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2500 Euro. Im vergangenen Jahr war Inger-Maria Mahlkes Roman „Archipel“ mit dem angesehenen Preis ausgezeichnet worden. (dpa)