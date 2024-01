Gerichtsmedizin enthüllt Todesursache von „All My Children“-Star Alec Musser

„Mein Herz ist gebrochen“, kündigte Paige Press den Tod ihres Verlobten Alec Musser auf Instagram vor einigen Tagen an. „Ich werde nie aufhören, dich zu lieben.“

Gegenüber den Medien sagte Press, dass der Schauspieler an einer schweren COVID-19-Erkrankung litt und wahrscheinlich daran gestorben sei. Der am Dienstag veröffentlichte Autopsiebericht nennt jedoch eine andere Todesursache: Selbstmord.

43 Folgen lang spielte Musser die Rolle des Del Henry in der Seifenoper „All My Children“, was ihm seine Bekanntheit verschaffte. Auch hatte er einen Kurzauftritt in dem Film „Kindsköpfe“ und tauchte in einer Folge der Serie „Desperate Housewives“ auf.

Was war vorgefallen?

Laut der Gerichtsmedizinischen Behörde in San Diego fand Press ihren Verlobten am Samstagmorgen, 13. Januar, „zusammengesackt“ im Badezimmer ihres Hauses in Del Mar, Kalifornien, vor. In seiner Nähe lag eine Schrotflinte, mit der er sich offensichtlich in die Brust geschossen hatte.

Als die Rettungskräfte am Tatort eintrafen, war der 50-Jährige bereits tot. Als offizielle Todesursache ist Selbstmord angegeben. Press zufolge lebte Musser noch am Vorabend, als sie zu Bett ging.

Nach seinem Tod veröffentlichte sie eine Reihe von Fotos von sich und dem Schauspieler. „Ich werde meinen Ring nie abnehmen“, schrieb sie über ein Foto, das ihren diamantenen Verlobungsring zeigt. „Ich liebe dich für immer.“

Gegenüber „Fox News Digital“ sagte Press am Sonntag, 14. Januar, dass sie glaubt, dass er an COVID-19 gestorben sei. „Er war sehr gesund. Ich meine, er hat außergewöhnlich gut auf seinen Körper geachtet und darauf, was er zu sich nahm. Er hat ein paar Kekse gegessen, und das war das Schlimmste, was ich je bei ihm beobachtet habe.“

„Alec war ein wunderbarer Mann. Er war der beste Verlobte. Der beste Hundepapa. Ein sehr gutherziger Mensch“, so Press weiter. „Mich haben mittlerweile viele Nachrichten und Menschen aus seiner Kindheit erreicht. In den vergangenen Tagen haben mir Leute, die ich noch nie getroffen habe, Fotos von ihm aus der Highschool und von ihrer Hochzeit geschickt. Er wurde von so vielen Menschen geschätzt.“

Leben und Karriere von Alec Musser

Alec Musser wurde am 11. April 1973 in New York City geboren. Er wuchs in New Jersey und Connecticut auf, bevor er nach San Diego, Kalifornien, umzog, wie aus seinem IMDb-Eintrag (Internet-Filmdatenbank) hervorgeht.

Nach seinem Abschluss an der University of San Diego arbeitete Musser als Pistenwächter im Skigebiet Mammoth Mountain des Sierra-Nevada-Gebirges von Kalifornien.

Er wurde von einem Modelagenten angesprochen und erhielt seinen ersten Modeljob für Abercrombie & Fitch. Der begeisterte Sportler und Bodybuilder schaffte es schließlich auf die Titelseiten mehrerer Zeitschriften, darunter „Men’s Health“, „Men’s Workout“ und „Exercise & Health“.

Er modelte außerdem für Speedo, Target, und Gianfranco Ferré.

Im Jahr 2005 stieg Musser in die zweite Staffel der Reality-TV-Show „I Wanna Be a Soap Star“ ein und bekam eine Rolle in der ABC-Seifenoper „All My Children“. Er war der zweite Schauspieler, der Del Henry darstellte.

Außerdem spielte er im Jahr 2010 in der Filmkomödie „Kindsköpfe“ („Grown Ups“) mit. Hauptdarsteller und Co-Produzent Adam Sandler veröffentlichte auf Instagram eine Hommage an Musser.

„Ich habe diesen Mann unendlich gemocht“, schrieb Sandler. „Ich kann nicht glauben, dass er von uns gegangen ist. So ein wunderbarer, lustiger, guter Mann. Ich denke an Alec Musser und seine Familie und sende all meine Liebe. Ein wahrer großer Schatz von einem Menschen.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “Medical Examiner Unveils ‘All My Children’ Star Alec Musser’s Cause of Death“. (deutsche Bearbeitung nh)