Gerichtsmedizin über Tod von Matthew Perry: Autopsie abgeschlossen, Ergebnisse noch nicht da

Das Gerichtsmedizinische Amt im Gebiet Los Angeles hat die Bekanntgabe der Todesursache des Schauspielers Matthew Perry „verschoben“, da sie noch auf den toxikologischen Bericht der Autopsie warten.

Matthew Perry, der durch seine Rolle des witzigen Chandler Bing in der beliebten Sitcom „Friends“ aus den 1990er-Jahren weltweit bekannt wurde, wurde am 28. Oktober in seinem Haus in Los Angeles, Kalifornien, tot aufgefunden. Er war 54 Jahre alt.

Ein Vertreter des Gerichtsmediziners teilte dem „People Magazine“ am 29. Oktober mit, dass die Autopsie abgeschlossen sei und die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchung noch ausstünden. Eine Autopsie ist in der Regel innerhalb von ein oder zwei Tagen nach dem Tod einer Person abgeschlossen. Aber bis die endgültigen Ergebnisse eines toxikologischen Berichts vorliegen, können sechs bis acht Wochen verstreichen.

Laut dem Autopsiebericht von Perry wurde sein Körper zur Bestattung freigegeben.

Der beliebte Schauspieler wurde am 28. Oktober kurz nach 16 Uhr in einem Whirlpool in seinem Haus im wohlhabenden Stadtteil Pacific Palisades in Los Angeles aufgefunden, wie das Boulevardblatt TMZ berichtete. Das Boulevardblatt veröffentlichte die Geschichte zuerst.

Ungenannte Polizeiquellen, die von TMZ zitiert wurden, sagten, dass der Rettungsdienst zum Tatort gerufen wurde, nachdem zunächst von einem Herzstillstand berichtet worden war. TMZ erhielt eine 15-sekündige Aufnahme des Moments, in dem die Rettungskräfte zum Tatort geschickt wurden, und in der von einem offensichtlichen Ertrinken die Rede war.

Kein Anzeichen von einem Verbrechen

Die Abteilung für Raub- und Morddelikte des Polizeibehörde Los Angeles hat die Ermittlungen zum Tod von Perry übernommen. Die Behörde teilte mit, dass am Tatort keine Drogen gefunden wurden, und dass es keine Anzeichen für ein Verbrechen gegeben habe.

Vielmehr hätten die Feuerwehrleute, die im Einsatz waren, „einen erwachsenen Mann bewusstlos in einem frei stehenden Whirlpool“ vorgefunden, erklärte Hauptmann Erik Scott von der Feuerwehr gegenüber der Zeitung.

Eine Person, die zufällig in der Nähe war, habe „den Kopf des Mannes über das Wasser gehoben und ihn an den Rand des Pools gebracht, woraufhin ihn die Feuerwehrleute bei ihrem Eintreffen aus dem Wasser holten“, so der Einsatzleiter weiter. Eine medizinische Untersuchung am Tatort habe ergeben, dass der Mann verstorben war“, bevor die Rettungskräfte eintrafen.

Perry teilte seinen letzten Beitrag auf Instagram am 23. Oktober. Es zeigt ein Foto, auf dem er nachts in einem Whirlpool sitzt und Kopfhörer trägt. Der Beitrag lautet: „Oh, das warme sprudelnde Wasser, tut dir gut? Ich bin es, Mattman.“

Soziale Medien überschwemmen mit Gedenken

Die Nachricht löste eine Flut von Trauerbekundungen von anderen Prominenten, anderen hochrangigen Persönlichkeiten und den Legionen von Perrys Fans aus.

„Wir waren am Boden zerstört, als wir von Matthew Perrys Tod erfahren haben“, heißt es in einem Post vom 28. Oktober auf dem offiziellen „Friends“-X-Account. „Er war ein wahres Geschenk für uns alle. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Lieben und all seinen Fans.“

Perrys Familie sagte in einer vom People Magazine veröffentlichten Erklärung, dass sie „untröstlich über den tragischen Verlust unseres geliebten Sohnes und Bruders“ sei. Der verstorbene Schauspieler habe „so viel Freude in die Welt gebracht, sowohl als Schauspieler als auch als Freund“.

Kanadischer Premierminister Justin Trudeau sagte, der plötzliche Tod seines Schulkameraden aus Kindertagen sei „schockierend und traurig“. Perry besuchte dieselbe Schule wie Trudeau, allerdings war er älter und deshalb in einer anderen Jahrgangsstufe.

„Ich werde nie die Spiele vergessen, die wir auf dem Schulhof gespielt haben, und ich weiß, dass Menschen auf der ganzen Welt nie die Freude vergessen werden, die er ihnen bereitet hat. Danke für die vielen Lacher, Matthew“, schrieb Trudeau am 28. Oktober auf X.

Perrys Werdegang

Geboren am 19. August 1969 in Massachusetts, wuchs Perry in Ottawa, Kanada, auf. Seine Mutter, Suzanne Morrison, eine ehemalige kanadische Journalistin, arbeitete für den damaligen Premierminister Pierre Trudeau – Justin Trudeaus Vater – als Pressesekretärin.

Der amerikanisch-kanadische Schauspieler war 24 Jahre alt, als er die Rolle des verschmitzten Analysten Chandler Bing in der Serie „Friends“ übernahm. Sie lief ab 1994 insgesamt zehn Staffeln lang und zählte während der meisten Zeit zu den zehn besten Fernsehsendungen während der Hauptsendezeit.

In der Serie waren neben Perry noch die Schauspieler Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow und David Schwimmer in der Hauptrolle. Die Serie machte sie alle zu Weltstars.

Die sechs wurden von Kritikern wegen ihrer guten Chemie gelobt. Sie spielten eine eng verbundene Gruppe junger Singles, die viel Zeit in den Wohnungen der anderen verbrachten und zusammen im „Central Perk“, einem fiktiven Kaffeehaus in Manhattan, abhingen.

Nach „Friends“ spielte Perry in drei weiteren, wenn auch kürzeren Fernsehserien mit – „Studio 60 on the Sunset Strip“, „Mr. Sunshine“ und „Go On“.

Er hatte auch Gastauftritte oder wiederkehrende Rollen in anderen erfolgreichen Fernsehserien, darunter „The West Wing“, „Ally McBeal“, „Scrubs“ und „Beverly Hills, 90210“. Zu seinen Filmrollen gehörten „Fools Rush In“, „The Whole Nine Yards“, „Almost Heroes“ und „Three to Tango“.

Perrys Kampf gegen die Sucht

Perrys Tod kam ein Jahr nach der Veröffentlichung seiner Memoiren „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing“. In dem Buch schildert der Schauspieler seinen jahrzehntelangen Kampf mit seiner Medikamentensucht und Alkohol. Seit Mai 2021 war er nach eigenen Angaben „clean“.

„Ich habe wahrscheinlich 9 Millionen Dollar oder mehr ausgegeben, um nüchtern zu werden“, schrieb er. „Meine Freunde nennen mich Matty. Und ich sollte tot sein“, sagte er.

Perry sagte dem „People Magazine“ im Oktober 2022, er habe das Buch geschrieben, um anderen zu helfen, mit ihrer Sucht fertig zu werden.

„Ich wollte erst etwas dazu schreiben, als ich sicher war, dass ich nicht wieder in diese dunkle Sache hineingerate“, sagte er. „Ich musste mit dem Schreiben warten, bis ich ziemlich sicher clean war – und nicht mehr dem krankhaften Alkoholismus und der Sucht verfallen. Ich war mir ziemlich sicher, dass es Menschen helfen wird.“

In seinem Buch schreibt er, dass er eine Zeit lang Methadon und Xanax nahm und dazu einen Liter Wodka pro Tag trank. „Fünfundfünfzig Vicodin am Tag“, sagte er. Einmal fiel er ins Koma und „entkam nur knapp dem Tod“.

Erschreckende Details über seine Sucht

Er habe 15 Mal einen Entzug gemacht, an mehr als 6.000 Treffen der Anonymen Alkoholiker teilgenommen und 30 Jahre lang zweimal pro Woche eine Therapie gemacht.

Mit 49 Jahren wäre er beinahe gestorben, nachdem sein Dickdarm wegen der ständigen Überdosierung mit Opioiden geplatzt war. Er lag zwei Wochen lang im Koma, war fünf Monate lang im Krankenhaus und musste die nächsten neun Monate einen Kolostomiebeutel tragen.

„Sie werden überrascht sein, wie schlimm es zu bestimmten Zeiten war und wie nahe ich dem Tod war“, sagt er. Es würde die Leute entsetzen, wenn er sterbe, aber niemanden überraschen. „Und das ist eine sehr beängstigende Sache, mit der man leben muss“, sagte er damals gegenüber „People Magazine“.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: “Coroner Issues First Report on Cause of Death for ‚Friends‘ Star Matthew Perry“ und wurde ergänzt mit Informationen aus „Trudeau Says Passing of Schoolmate, Actor Matthew Perry, ‘Shocking and Saddening’“. (deutsche Bearbeitung nh)