Dumbledore-Darsteller Michael Gambon gestorben

Der Schauspieler Michael Gambon, bekannt insbesondere durch seine Rolle als Albus Dumbledore in den „Harry Potter“-Filmen, ist tot. Wie seine Familie am Donnerstag mitteilte, starb er im Alter von 82 Jahren im Krankenhaus an einer Lungenentzündung.

Spätestens durch seine Rolle als Albus Dumbledore in den „Harry Potter“-Filmen wurde er weltberühmt – nun ist der britische Schauspieler Michael Gambon im Alter von 82 Jahren gestorben. In einer Mitteilung seiner Familie hieß es am Donnerstag, er sei „friedlich“ im Krankenhaus verschieden, nachdem er wegen einer Lungenentzündung behandelt worden sei. Gambon hat in seiner jahrzehntelangen Karriere auch in Filmen wie „Gosford Park“ und „The King’s Speech“ mitgespielt.

Internationale Bekanntheit errang Gambon, als er ab dem dritten Teil in den Verfilmungen der „Harry Potter“-Bücher Albus Dumbledore, den schrullig-genialen Leiter der Zauberschule Hogwarts, spielte. Er hatte die Rolle übernommen, nachdem sein Vorgänger, der irische Schauspieler Richard Harris, 2002 gestorben war. Bis zum letzten Teil der Reihe spielte Gambon in insgesamt sechs „Harry Potter“-Filmen mit.

„Wir sind am Boden zerstört, den Verlust von Sir Michael Gambon mitteilen zu müssen“, erklärte seine Familie am Donnerstag. „Geliebter Ehemann und Vater, Michael ist friedlich im Krankenhaus gestorben mit seiner Frau Anne und seinem Sohn Fergus an seinem Bett.“

Der in Irland geborene Gambon hatte seine Schauspielkarriere am Theater begonnen: 1962 spielte er am Gates Theatre in Dublin in einer Produktion des Shakespeare-Stücks „Othello“ mit. In den folgenden fünf Jahrzehnten arbeitete er außer am Theater auch für Film, Fernsehen und Rundfunk.

Gambon wurde vier Mal mit einem Fernsehpreis der British Academy of Film and Television Arts (Bafta) ausgezeichnet. Zu seinen bekanntesten Filmen – abgesehen von seinen sechs „Harry Potter“-Filmen – zählen „Sleepy Hollow – Köpfe werden rollen“ von Tim Burton, „Gosford Park“ von Robert Altman und die Oscar-prämierte Königsbiografie „The King’s Speech“.

Dem britischen Publikum ist Gambon außerdem als Maigret aus der gleichnamigen ITV-Serie über den legendären französischen Kommissar bekannt. Für seine Verdienste um die Unterhaltungsbranche wurde er 1998 zum Ritter geschlagen.

(afp/red)