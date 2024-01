Kultur Ein Stück der Liturgie

Die Cherubische Hymne von Tschaikowski

Die Liturgie des Heiligen Johannes Chrysostomus ist von großer Bedeutung in der orthodoxen Kirche, da sie die am häufigsten gefeierte Göttliche Liturgie im byzantinischen Ritus ist. Hier daraus die „Cherubische Hymne“ in einer Vertonung von Peter Tschaikowski. Aus der Reihe Epoch Times Musik, für Liebhaber klassischer Musik.