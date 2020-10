Klassik des Tages: Die 41. Sinfonie von Mozart

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) ist durch viele Kompositionen berühmt geworden. Seine Sinfonie Nr. 41 in C-Dur, K. 551, „Jupiter“, ist nicht ganz so bekannt. Hier in einer Aufnahme mit „The English Concert Trevor Pinnock“, gespielt auf historischen Instrumenten.

Allegro vivace [0:00] Andante cantabile [11:16] Menuetto: Allegretto – Trio [22:39] Molto allegro [28:05]



Das Bild zeigt das Gemälde „The Apotheosis of Homer“ aus dem Jahre 1827, aus dem Schaffen des französischen Malers Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867). Ingres war einer der bedeutendsten Vertreter der offiziellen Kunst im Frankreich des 19. Jahrhunderts.

Im August 1788 entstand die 41. Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart. Mittlerweile sind rund 60 Sinfonien von Mozart nachgewiesen, von denen jedoch nicht alle erhalten geblieben sind.

Mozart lebte zu dieser Zeit als freischaffender Komponist in Wien. Als unabhängiger Komponist und Musiklehrer, der einem aufwendigen Lebensstil fröhnte, war er ständig auf der Suche nach Auftraggebern und Klavierschülern.