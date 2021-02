Klassik des Tages: Die Cellosonate Nr. 5 von Beethoven und ein Podcast-Konzert

Aus der Reihe Epoch Times Musik - Für Liebhaber

Ludwig van Beethoven (1770-1827) schrieb viele Kompositionen für Kammermusik – die Abendmusik seiner Zeit. Hier seine Cellosonate Nr. 5 in D, Op. 102 Nr. 2, gespielt von Nelson Goerner am Klavier und Sol Gabetta am Cello.

Am 16. Februar überträgt der Rumänische Rundfunk (Radio Romania Muzical) um 23 Uhr MEZ ein Konzert vom ORF (Teilwiedergabe), bei dem die Cellosonate zu hören war: Radio Romania Muzical.

Das Programm:

I. Strawinski: „Suite Italienne“

L. v. Beethoven: Cellosonate D-Dur, op. 102/2

D. Schostakowitsch: Cellosonate d-Moll, op. 40

Es spielen Kian Soltani (Violoncello) und Aaron Pilsan (Klavier). Die Aufnahme entstand im ORF vom 16. Juli 2020 im Markus-Sittikus-Saal in Hohenems.

