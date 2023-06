Über die Beatles zu Bach

Als Klavierlehrer suchte er sich den Kirchenmusiker der Kleinstadt aus. Dieser in seiner Offenheit und seinem musikalisch-künstlerischen Ansatz einzigartige Lehrer hat Bergelt so sehr beeindruckt, dass dieser für den Pubertierenden zu dem Mentor wird, den er in dieser Lebensphase benötigt. „Ich bin so gerne in den Unterricht gegangen und habe plötzlich aus purer Begeisterung täglich stundenlang geübt“, erinnert sich Bergelt lachend.