Vivaldis großartigste Schülerin: Anna Maria dal Violin

Für viele ist Kindheit nicht nur eine Zeit für Spiel und Spaß und in früheren Jahrhunderten waren die Aussichten für außerehelich Geborene düster. Verstoßene Jungen und Mädchen mussten sich auf der Straße durchschlagen und sich zu Gruppen zusammenschließen, um zu überleben.

Selbst als die Zahl der Findelhäuser im 18. Jahrhundert zunahm, waren die Lebensbedingungen äußerst schlecht und die Sterblichkeitsrate hoch. Der Philosoph Jean-Jacques Rousseau, bekannt für seine idealistischen Erziehungstheorien, soll seine fünf Kinder auf diese Weise in den Tod geschickt haben.

Für verstoßene venezianische Mädchen gab es zu dieser Zeit jedoch eine kleine Chance, dennoch den Weg des großen Ruhms zu gehen: die Ospedali Grandi. Dies waren vier von der Republik Venedig unterstützte Waisenhäuser mit Musikkonservatorium, die in ganz Europa sowohl für ihre karitative Arbeit als auch für die Ausbildung der besten und intelligentesten Mädchen zu virtuosen Sängerinnen und Musikerinnen bekannt waren.

Eines davon, das Ospedale della Pietà, ist heute vor allem wegen seines Musikdirektors Antonio Vivaldi bekannt. Aber es gibt mindestens einen weiteren Namen, der mit der Einrichtung verbunden ist und es verdient, nicht in Vergessenheit zu geraten: seine Schülerin Anna Maria.

Zeichnung des Ospedale della Pietà in Venedig. Foto: Gemeinfrei

Talentierte Waisenkinder

Anna Maria wurde wie viele Mädchen des Waisenhauses kurz nach ihrer Geburt im Jahr 1696 als Baby anonym durch ein kleines Fenster geschoben. Zu dieser Zeit war Vivaldi Musikdirektor des Pietà und Anna Maria eines der tausend Waisenkinder dort.

Die Kinder wurden früh nach ihrem musikalischen Talent in zwei Gruppen eingeteilt. Nicht begabte einfache Mädchen – die „figlie di comun“ – erhielten eine allgemeine Ausbildung. 50 andere hatten dagegen das Glück, in die elitäre Gruppe der „figlie di coro“ aufgenommen zu werden – mit Aussicht auf Ruhm.

Im 17. Jahrhundert war Venedig die Opernhauptstadt der Welt und ein Ziel für musikbegeisterte Reisende. Jeden Sonn- und Feiertag strömten diese in die Kapelle des Pietà, um die Darbietungen des „coro“-Ensembles zu hören.

Charles de Brosses, ein bekannter französischer Politiker, war einer dieser Besucher. Er soll beeindruckt gesagt haben, dass sie „die Geige, die Blockflöte, die Orgel, die Oboe, das Cello, das Fagott spielen; kurzum, es gibt kein Instrument, das groß genug ist, um sie zu erschrecken“.

Doch nicht jeder Gast scheint diese Begeisterung geteilt zu haben. So schrieb ein anderer Besucher, dass die Mädchen „in einer Galerie über“ der Kapelle untergebracht waren – „durch ein Eisengitter vor den Blicken versteckt“. Viele waren schockiert über die einfachen Gewänder, die Hals und Schultern unbedeckt ließen. Ein weiterer Beobachter verglich die Kleidung der Mädchen mit „den römischen Kostümen unserer Schauspielerinnen“.

Der bereits erwähnte Philosoph Rousseau beschrieb, dass er „ein Beben der Liebe“ verspürte, als er einmal zu einem Essen eingeladen wurde, obwohl viele der Mädchen durch eine frühere Krankheit „verunstaltet“ waren.

Die Gabe von Anna Maria

Da die Mädchen keine Familiennamen trugen, wurden sie mit dem Namen ihres bevorzugten Instruments oder ihrer Stimmlage angesprochen. Anna Maria beherrschte mehr als ein halbes Dutzend Instrumente, unter anderem Violoncello, Theorbe, Laute, Mandoline, Cembalo und Oboe.

In den vorhandenen Aufzeichnungen trägt sie daher als Nachnamen die Bezeichnungen all dieser Instrumente. Ihr größtes Talent bewies die junge Frau jedoch im Umgang mit der Viola d’amore und der Violine. Deshalb ist ihr Name „Anna Maria dal Violin“ der bekannteste von allen.

Antonio Vivaldi bildete sie selbst aus, obwohl männliche Musiklehrer am Pietà eine prekäre Stellung hatten. Ihre Dienste wurden oft eingestellt, sobald eine Schülerin kompetent genug war, die Arbeit zu übernehmen.

Doch Antonio Vivaldi war als musikalischer Gesamtleiter in seiner Position gesicherter. Er dirigierte auch das Orchester und leitete Aufführungen seiner eigenen Kompositionen. Obwohl er Werke in allen musikalischen Gattungen schrieb, ist er vor allem für seine Konzerte bekannt.

Vivaldis Erbe

Vivaldi hat die Form des Konzerts, wie wir sie heute kennen, mehr oder weniger erfunden. Zwar gab es auch andere Mitwirkende wie Tomaso Albinoni, doch der „rote Priester“, wie Vivaldi wegen seiner roten Haarpracht genannt wurde, trug am meisten dazu bei, die Grenzen der Gattung festzulegen.

Mit Antonio Vivaldi gab es insgesamt drei Neuerungen. Erstens führte er die übliche Dreisatzstruktur des Konzerts ein: ein schneller Anfangs- und Schlussteil, unterbrochen von einem langsamen Mittelteil.

Zweitens wies er den einzelnen Interpreten innerhalb des Orchesters eine größere Rolle zu. Indem er seine Kompositionen auf die Fähigkeiten seiner Schüler abstimmte, schrieb er Solopartien, deren Schwierigkeitsgrad bis dahin beispiellos war.

Drittens entwickelte Vivaldi die Form des „Ritornello“. Ritornello bedeutet wörtlich „die kleine Sache, die wiederkehrt“ und bedeutet, dass eine musikalische Passage vom Orchester wiederholt wird, während ein Solist zwischen den einzelnen Passagen sein Können unter Beweis stellt. Heutige E-Gitarristen wie Eddie Van Halen haben diese Tradition praktisch unverändert fortgesetzt, ohne sich Vivaldis Verdienst bewusst zu sein.

Getrennte Wege

Vivaldi schrieb rund drei Dutzend Violinkonzerte für Anna Maria. Mehrere von ihnen tragen ihren Namen im Titel. In zwei dieser Stücke, den RV 393 und RV 397, hat Vivaldi sie geschickt versteckt. Die Stücke sind mit dem Wort „AMore“ beschriftet – ein Hinweis auf Anna Maria. Als geweihter Priester sollte seine Zuneigung zu ihr platonisch gewesen sein.

1740 trennte sich Vivaldi schließlich vom Ospedale, nachdem es jahrelang immer wieder zu Fehden gekommen war. Wegen seiner launischen Persönlichkeit hatte er einige Gegner, die ihn nicht wieder zum Direktor ernennen wollten. Er starb im folgenden Jahr verarmt.

Anna Maria blieb jedoch im Waisenhaus und erblühte in den folgenden 40 Jahren. Sie stieg zur Lehrerin auf und die Besucher strömten in Scharen in das Pietà, um die Maestra Anna Maria bei ihren gefeierten Auftritten zu sehen. Dieser Ruhm sollte erst mit ihrem Tod im hohen Alter von 86 Jahren enden. Ihr Leben erweckte in den letzten Jahren erneut das Interesse und inspirierte zahlreiche belletristische Werke.

„Neue“ Kompositionen

Ein Manuskript, das als „Anna Marias Partbook“ bekannt ist, hat überlebt und enthält die Soloviolinstimmen für 31 Konzerte. 26 davon wurden von Vivaldi geschrieben, wovon 20 bekannt und auch an anderer Stelle zu finden sind. Von den verbleibenden sechs Konzerten sind jedoch die Soloviolinstimmen alles, was von den ursprünglichen Konzerten übrig geblieben ist – bis vor Kurzem.

Denn der italienische Dirigent, Komponist und Musikwissenschaftler Federico Maria Sardelli hat diese Konzerte rekonstruiert. Was befähigte ihn dazu?

Im Wesentlichen war Vivaldi ein produktiver, aber überarbeiteter Komponist, der einen Großteil seines eigenen Materials wiederverwendete. Durch Querverweise auf verschiedene Quellen aus der damaligen Zeit nähern sich Sardellis Rekonstruktionen überzeugend der wahrscheinlichsten Art und Weise an, wie diese sechs Konzerte ursprünglich aufgeführt wurden.

Nun ist es möglich, diese „neuen“ Vivaldi-Stücke zum ersten Mal seit drei Jahrhunderten wieder zu hören. Sardelli hat unter der Leitung eines Ensembles führender Barockinterpreten, zu denen auch der Geiger Federico Guglielmo gehört, eine Aufnahme mit dem Titel „Lost Concertos for Anna Maria“ veröffentlicht.

Lebendige Tradition

Das Eröffnungsstück „RV 772“ ist vielleicht das beste der Gruppe. Da Vivaldi häufig eigene Inhalte wiederverwendet, weisen die Ritornell-Abschnitte des Orchesters Ähnlichkeiten mit anderen Werken auf.

Der Solopart, der ursprünglich von Anna Maria gespielt wurde, sticht jedoch hervor und macht das Zuhören zu einem großen Vergnügen. Vor allem der sehr langsame, „ernste“ zweite Satz weist die poetische Lyrik auf, für die Vivaldi zu Recht so gefeiert wird. Während man zuhört, kann man sich fast vorstellen, wie Anna Maria in ihrem weißen schulterfreien Gewand ihren Bogen spannt, während die Zuschauer unten versuchen, sie durch das Eisengitter der Kapellengalerie des Pietà zu sehen.

Sardellis Rekonstruktionsprojekt verdeutlicht, dass Vivaldi und Anna Maria in gewissem Sinne nicht wirklich „tot“ sind, sondern immer noch unter uns weilen. Die großen Komponisten und ihre virtuosen Schüler sind Teil einer lebendigen Tradition, die sich ständig weiterentwickelt, erweitert und erfreut.

