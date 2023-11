Kultur Große Kompositionen

Weithin beliebt und oft gespielt: Kammermusik von Händel

Das „Concerto Grosso in B-Dur“ ist eine herausragende Komposition von Georg Friedrich Händel. Es ist Teil seiner Sammlung von zwölf Concerti Grossi, die er in einem Zeitraum von fünf Wochen im späten September und Oktober 1739 komponierte. Hier in einer Version mit dem English Chamber Orchestra. Aus der Reihe Epoch Times Musik, für Liebhaber.