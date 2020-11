Verwirrung um Corona-Testergebnisse bei Tesla-Gründer Musk – zweimal positiv, zweimal negativ ausgefallen

Antigentests auf das Coronavirus sind nach Angaben von Tesla-Gründer Elon Musk bei ihm sowohl positiv als auch negativ ausgefallen.

„Etwas extrem Betrügerisches geht vor sich“, kommentierte der Milliardär Elon Musk die von ihm verkündeten Corona-Testergebnisse im Kurzbotschaftendienst Twitter. Zwei Corona-Schnelltests zeigten bei ihm positive Ergebnisse, zwei weitere fielen negativ aus.

Musk kommentierte: „Gleiches Gerät, gleicher Test, gleiche Krankenschwester.“

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020