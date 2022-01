Musiktherapeut: Shen Yun hilft, den Geist zu stärken

Die gute Nachricht zum Jahresanfang ist, dass Kultureinrichtungen weiter geöffnet bleiben können. Zumindest die Opern- und Konzerthäuser sowie Theater und Kinos müssen nicht wieder schließen, wie es bei dem Lockdown im vergangenen Jahr der Fall gewesen ist.

Jedoch haben viele Angst, sich auf große Veranstaltungen zu wagen, da es an jeder Ecke Nachrichten über das Coronavirus zu geben scheint. Während wir allerdings so sehr versuchen, unsere körperliche Gesundheit zu schützen, vergessen wir am Ende unsere geistige und spirituelle Gesundheit.

Der Arzt und Professor Jason Liu, Gründer des Mind-Body Institute in Kalifornien, betrachtet als Arzt für ganzheitliche Medizin den ganzen Menschen, wenn es um die Gesundheit geht. Im Moment, so sagt er, wird das Immunsystem der Menschen durch das Virus angegriffen – und zwar an drei Fronten. „Im Moment haben die Menschen Angst: Das ist der entscheidende Punkt.“

Diese Angst ist ein Angriff auf unsere Psyche, unseren Geist und unseren Körper. Es wurde weithin darüber berichtet, dass die Pandemie zu einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit geführt hat, dass Depressionen und Angstzustände überhandgenommen haben. Seit Langem wissen wir, dass sich die psychische Gesundheit auf die körperliche Gesundheit und das Immunsystem auswirkt. Das haben uns Experten seit Beginn der Abriegelungen immer wieder vor Augen geführt.

„Ein sinnvolles geistiges Unterhaltungsprogramm ist in der Lage, den Verstand, den Körper, den Geist – das ganze Wesen – zu stärken“, sagt Dr. Liu. „Durch die Kunst, durch die Darbietung, helfen wir den Menschen, Ängste, Depressionen und Beklemmungen zu überwinden.“

Dies gilt als Tatsache in der medizinischen Wissenschaft, in der positiven Psychologie und in der Weisheit alter Kulturen. Schon die Griechen errichteten 400 v. Chr. das Epidaurus-Theater als einen Ort zu Ehren des Asklepios, des Gottes der Medizin. Es war ein Ort, an dem die Müden ihre Seele mit Heilwasser und Theater reinigen konnten.

Was ist nun das Besondere an Shen Yun Performing Arts? „Sie bringen der Welt, den Menschen und jedem einzelnen Hoffnung“, sagt Dr. Liu. Vor vielen Jahren sah der Arzt eine Aufführung von Shen Yun, der führenden klassischen chinesischen Tanzkompanie mit Sitz in New York und seitdem empfiehlt er sie den Menschen.

Musik, die die Seele bewegt

Warum? Die Musik von Shen Yun verbinde alte chinesische Musikprinzipien mit dem Klang eines vollen klassischen Orchesters, mit dem das Publikum am meisten vertraut sei.

„Ich empfand die Musik der Shen Yun-Aufführung als etwas ganz Besonderes. Als Musiktherapeut habe ich festgestellt, dass der Kompositionsstil des Shen Yun-Ensembles, obwohl es sich größtenteils um westliche Instrumente handelt, tatsächlich mit Yin und Yang und den fünf Elementen übereinstimmt; es ist Musik, die die Harmonie zwischen Himmel und Erde zum Ausdruck bringt”, so Dr. Liu.

Die alten Chinesen glaubten auch, dass Musik die Kraft hat, zu heilen; das chinesische Schriftzeichen für „Musik“ ist eigentlich die Wurzel des chinesischen Schriftzeichens für „Medizin“. Dieses Musiksystem ist pentatonisch und basiert auf fünf Tönen, die auf die fünf inneren Hauptorgane des Körpers und die fünf Elemente der äußeren Welt abgestimmt sind.

Die erste Note, „gong“, ist mit dem Erdelement und dem Verdauungssystem verbunden, und Musik, die auf dieser Note basiert, versetzt den Hörer in einen Zustand der Gelassenheit. Der Ton „jue“ ist kraftvoll und mit dem Holzelement und der Gesundheit der Leber verbunden; „shang“ ist mit Metall, den Lungen und der Trauer verbunden; „yu“ ist melodiös und ruhig, transparent wie Wasser und mit den Nieren verbunden; „zhi“ ist freudig, mit Feuer und dem Herzen verbunden. Dr. Lius Erklärung deckt sich eng mit der von Shen Yun, da dies in der traditionellen chinesischen Kultur allgemein bekannt war, bevor der Kommunismus die traditionelle Kultur in China zerstörte.

5.000 Jahre lang galt die chinesische Kultur als göttlich inspiriert, und die zutiefst spirituelle Zivilisation war auf die Harmonie zwischen Himmel, Erde und Menschheit ausgerichtet. Erst im letzten Jahrhundert übernahm die Kommunistische Partei, die von Natur aus atheistisch und antichinesisch ist, die Macht und zerstörte die traditionelle Kultur in China fast vollständig.

„Das Yin und Yang und die fünf Elemente in der Aufführung sind in der Lage, das Energiekreislaufsystem zu aktivieren, das wir in der Akupunktur Meridiane nennen“, erklärt Dr. Liu. „Diese Energie aktiviert wirklich den gesamten Geist, den Körper und die Seele.“

„Unser Körper braucht Energie. Wenn man keine gute Energie hat, schläft man nicht gut, macht sich Sorgen und der Geist ist nicht klar”, betont er. „Das kommt sehr häufig vor: Die Menschen verlieren ihre geistige Stärke, ihre geistige Klarheit, und dann machen sie Fehler. Und dann werden sie so leicht krank, weil sie schwach werden.“

„Körper, Geist und Seele – so ist unser ganzes Wesen aus dem Universum, von Gott entstanden“, sagte Dr. Liu. Und Shen Yun, eine Aufführung voller Energie, uralter Weisheit und der heilenden Kraft der Kunst, bringt das Publikum in Schwung.

Vertrauen haben

„Wir müssen zu unseren spirituellen Wurzeln zurückkehren. Wir müssen uns tief mit der göttlichen Kraft verbinden, mit Gott und dem Universum“, sagte Dr. Liu. „Shen Yun nutzt historische Geschichten und die Kraft der Musik und des Tanzes, um jeden mit der ursprünglichen Lebensquelle zu verbinden.“

„Die Menschen sind bereit dafür“.

„Egal, welcher Religion man angehört, ob man Christ oder Buddhist ist, Qigong meditiert oder Yoga praktiziert, es gibt immer noch viele spirituelle Praktiken, die die Menschen verstehen“, sagte er.

„Diese drei Aspekte des Körpers, des Geistes und der Seele müssen im Gleichgewicht sein“, sagte Dr. Liu. Was die körperliche Gesundheit betrifft, so seien die Shen Yun-Darsteller nicht nur gesund, weil sie Sportler seien, die sich um ihren körperlichen Zustand kümmerten, sondern auch, weil sie meditierten und gläubige Menschen seien, die sich auch um ihren geistigen und spirituellen Zustand kümmerten.

Und ein Beweis für ihre Motivation, so Dr. Liu, ist die Tatsache, dass sie ihre Quelle der Gesundheit – ihre unerschrockene Leidenschaft für die Kunst und den Glauben – mit der Welt teilen.

„Das Publikum, alle Menschen, schützen ihr Leben. Shen Yun tut dasselbe“, sagte er. „Sie sind Meditierende und Kultivierende, sie sind Tänzer und Musiker, also bringen sie dies in die Welt, um der Welt zu helfen und um allen zu helfen.“

Dr. Liu erinnert sich noch an das Gefühl, das er hatte, als er vor vielen Jahren zum ersten Mal eine Shen Yun Aufführung sah. „Mensch, diese Aufführung, ich fühlte mich so verbunden, ich fühlte mich wirklich verbunden. Zwei Stunden lang war ich wie im Himmel. Ich fühlte das ganze Leben um mich herum, ich empfand, dass mein ganzer Körper so warm war, dass große Energie in meinem Körper zirkuliert, als ob hundert Meridiane offen sind“, sagte er. „Als ich aus dem Theater kam, fühlte sich mein Gesicht verändert an. Ich fühlte mich jung, als wäre ich in meine 20er-Jahre zurückgekehrt! Das muss man einfach erleben.“

Shen Yun-Aufführungen 2022:

7.–12. Jan. 2022 Köln, Deutschland 24.–26. Jan. 2022 Salzburg, Österreich 11.–13. März 2022 Mülheim an der Ruhr, Deutschland 28.–30. März 2022 Berlin, Deutschland 9.–13. April 2022 Ludwigsburg, Deutschland 15.–17. April 2022 Bremen, Deutschland 20. April–1. Mai 2022 Berlin, Deutschland 28.–30. April 2022 Graz, Österreich 4.–8. Mai 2022 Füssen, Deutschland 10.–12. Mai 2022 Mannheim, Deutschland 31. Mai – 3. Juni 2022 Frankfurt am Main, Deutschland